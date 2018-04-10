美國2020年預算赤字將達1兆美元

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，美國國會預算辦公室預計 2020 年預算赤字將達到 1 兆美元。根據國會預算辦公室 (CBO) 的計算，美國的預算赤字到 2020 年將超過 1 兆美元，從而比先前估計早了兩年達到此一關鍵水準，因為總統川普簽署的減稅和支出法案對促進長期經濟增長幾乎沒有作用。



這個美國國會的跨黨派機構週一在一份報告中指稱，截至 9 月 30 日的財政年度，財政支出將比收入多出 8,040 億美元，超過 6 月份時預計的 5,630 億美元的赤字。在 2019 財政年度，預算赤字料將達到 9,810 億美元，而之前的預測為 6,890 億美元。



根據 CBO 去年 6 月的報告，財政赤字要在 2022 財政年度才會超過 1 兆美元大關。



考量到新的稅改和支出立法，美國從 2018 年到 2027 年的累計赤字將達到 11.7 兆美元，比去年 6 月 CBO 的預測高出約 1.6 兆美元。報告稱，CBO 預測這期間的收入會減少 2%，支出會增加 1%。



CBO 方面表示，減稅和支出立法提供了財政刺激措施，在短期內會提振實際 GDP 超過 GDP 潛力水準。從長遠來看，所有這些影響以及由新法帶來更大的聯邦預算赤字，都會對利率和物價造成上揚壓力。



CBO 方面估計，2018 年的實際國內生產毛額 (GDP) 將增長 3.3%， 2019 年和 2020 年將分別放緩至 2.4% 和 1.8%。去年 6 月時，CBO 預測今年經濟將增長 2%。



CBO 表示，在 2020-2026 年期間，許多因素會抑制經濟增長：利率和物價上揚，聯邦支出增長放緩以及個人所得稅減稅的到期。



此外，報告還指出，2019 年失業率平均來說估計將從今年的 3.8% 下降至 3.3%。



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