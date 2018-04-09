美股盤中─美國貿易語調放軟 道瓊上漲逾320點

川普政府放軟中美貿易關係的語氣，美國股市週一上漲。科技股強勢走高，亦有助拉抬主要指數。道瓊工業平均指數上漲逾 320 點

台北時間 23:43

道瓊工業平均指數上漲 322.82 點或 1.35% 至 24255.58。

Nasdaq 指數上漲 129.06 點或 1.87% 至 7044.17。

S&P 500 指數上漲 37.68 點或 1.44% 至 2642.15。

科技股上漲 2%，亞馬遜與蘋果股價均上漲逾 2%。臉書股價上漲 1.2%。

美國財政部長梅努欽週日說，他不預期美國與中國會爆較貿易戰。上週五，他則告訴 CNBC 說，全球兩個最大經濟體有可能爆發貿易戰。

川普總統週日發布推文說：「無論貿易爭議如何發展，習主席與我一直都是朋友。中國將會取消貿易障礙，這樣做是對的。關稅將成為對等的，智慧財產權協議也將達成。兩國將有美好未來。」

上週，中國宣布對 106 項美國商品提高關稅。隨後川普威脅說，他已要求美國貿易代表考慮對 1000 億中國商品提高關稅。

上週，貿易消息使得華爾街謹慎， S&P 500 收低，道瓊與 Nasdaq 亦下跌。

分析師說，白宮現在傳出兩項重要的訊號，放寬管制與減稅是有利企業的訊號。保護主義訊號則引發了貿易戰展望。投資人反應利多訊號，預期將蓋過利空訊號。

本週稍後，下一次的財報季即將開始，結果將非常良好。華爾街預期第一季企業獲利將成長 17%。