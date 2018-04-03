美股動盪未結束 分析師：另一波10%的修正即將到來

美股週一重挫，標普 500 指數失守 200 日均線；根據 CNBC 報導，投資智庫 OMFIF 聯合創辦人 David Marsh 週二 (3 日) 示警，另一波 10% 的修正即將到來。

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國政府日前宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。

在此同時，美方也計畫於本週，公布對中國課徵上看 600 億美元關稅的清單，包括科技產品、服飾、鞋類，都可能納入其中。

上述情況使貿易戰疑慮升溫，加上川普再度抨擊亞馬遜，導致科技股震盪，週一道瓊指數大跌 1.9%，標普 500 指數收跌 2.23%，那斯達克指數下跌 2.74%。

標普 500 指數失守 200 日均線，為 2016 年 6 月以來首見。

Marsh 認為，價值被高估的股票，以及對升息的憂慮，很快就會引發另一波調整。

Marsh 說「10% 的修正即將發生，或許就在接下來的幾週內。」

3 月中旬，前美國總統雷根時期白宮預算辦公室主任、有「雷根經濟學之父」之稱的 David Stockman 也預言，美股轉折點將至，「市場恐迎來痛苦」。

Stockman 強調，期待川普稅改，能為股市創造利多的投資人，將大失所望，「我們正走向一場大規模財政衝突，市場會被搞得天翻地覆。」

週二美股盤前，指數期貨走揚；台北時間週二晚間 8 點 58 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 187 點 (0.79%)，標普 500 期指上漲 0.79%，那斯達克期指上漲 1.11%。