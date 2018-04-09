上曜「湖美帝堡」持續入帳 3月營收3.74億元年增4.46倍

上曜建設 (1316-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收為 3.74 億元，月增 72.43%，年增 4.46 倍，為今年以來新高，累計首季營收為 7.64 億元，季減 50.5%，年增 3.82 倍。

上曜在實施庫藏股激勵下，今日價量齊揚，終場以 23.15 元作收，上漲 0.6 元，成交量放大到 3580 張。

上曜董事會日前決議，去年盈餘每股擬配 2.2 元現金股利，這是上曜近 20 年來首度配發股利給股東，盈餘配發率為 83.51%，依今日收盤價 23.15 元來看，現金殖利率為 9.5%。

上曜受惠台南「湖美帝堡」建案完工交屋挹注，去年轉虧為盈，稅後純益 3.36 億元，每股純益為 3.17 元。

上曜近年逐步將營運重心放在建案與土地開發，在台南推出超高大樓型「湖美帝堡」、「帝璟」等豪宅建案，創造出在台南每坪逾 40 萬元成交新高價，拉升建案毛利率至近 40% 獲利表現。

上曜未來 3 年總推案量體預估逾 80 億元，興建中的「雲謙」與「觀海樓」兩建案，將於 2018 年下半年完工銷售。繼「湖美帝堡」後的豪宅新指標大樓型建案「湖美帝璟」與「帝凡內」均分別進入預售期，二大推案銷售成績符合預期，將陸續於 2019 年完工交屋入帳。