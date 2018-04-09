影視公司Tang Media Partners：18至24個月後有IPO計劃

於2015年創立的全球影視公司Tang Media Partners（以下簡稱「TMP」）今日公佈其「雙核戰略」和多項業務發展計畫，合作方包括中國光大控股（00165-HK）、騰訊（00700-HK）旗下騰訊影業、企鵝影視及Reliance Entertainment。據悉，TMP、中國光大控股和騰訊影業成立聯合投資體，共同購買荷里活以及其他電影在中國市場的發行權，預計每年將購買10至20部電影。TMP首席運營官及中國區負責人康捷稱，這一聯營公司的成立可讓公司在片源上更具競爭力。光大控股執行董事兼首席執行官陳爽稱，光大此前在國內已有在文化產業方面佈局，包括收購上海電影學院以及和愛奇藝合作，而在電影行業方面亦在摸索，而與TMP的合作是將各項資源進行整合。而作為大股東之一的光大，亦希望用自己的融資平台等助TMP一臂之力。

同時，TMP還將聯同企鵝影視，根據雙方在去年10月收購的網絡小說《點道為止》改編權，共同投資及製作系列電視劇。騰訊集團副總裁、企鵝影視首席執行官孫懷中稱屆時該部電視劇將面向內地觀眾，未來亦有可能將劇集推向海外。此外，TMP與印度媒體和娛樂集團Reliance Entertainment成立合資企業，致力為各自當地市場引入對方電影及共同製作。

2018年初，TMP宣佈將中國以外資產整合成立Global Road Entertainment。今日發佈會上，Global Road Entertainment宣佈將與荷里活資深製片人Lorenzo di Bonaventura簽訂合作協議，聯合製作動作電影《The Last Masters》。

TMP作為一家成立不到四年的新生代企業，本次夥同騰訊和光大控股兩家重量級成熟企業，出發點或是認為站在巨人肩膀上走得更遠。TMP創始人、董事長兼首席執行官唐偉稱，公司從一開始就認為在中國市場上發展，從零開始會面臨巨大挑戰和困難，因此需要尋找好的合作夥伴互相幫助。另外，他亦表示，經過公司內部和董事會商討，公司在18至24個月之後會有IPO的計劃，目前正在進行D輪融資，所有計劃都在按預期時間表進行。但至於會否在香港或是另擇寶地上市，唐偉則稱這要視乎屆時市場情況和公司運營發展情況而定奪。

文：鄒舒惠

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