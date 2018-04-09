美股可望反彈？道瓊期指一度漲逾180點

美國總統川普揚言對中國再「加碼」，課徵 1,000 億美元懲罰性關稅，但市場對貿易戰的擔憂情緒已減輕，週一 (9 日) 美股盤前交易中，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 180 點。

台北時間週一晚間 6 點 20 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 186 點 (0.78%)，標普 500 期指上漲 0.76%，那斯達克期指上漲 1.00%。

川普先前宣布，要對價值逾 500 億美元的中國產品，課徵懲罰性關稅，現又打算「加碼」1,000 億美元；中國已放話反擊，稱將不惜代價，對抗到底，美中貿易戰情勢持續升溫。

另一方面，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾表示，勞動市場接近全面就業，通膨可望朝 2% 的目標邁進，若經濟按當前步調成長，便可繼續採取漸進式升息。

上述消息導致上週五美股走跌，道瓊指數收跌 2.3%，標普 500、那斯達克指數也都跌逾 2%。

不過，週一市場對貿易戰的擔憂情緒，明顯減輕，美股盤前指數期貨上漲，歐股早盤也走揚。

台北時間週一晚間 6 點 21 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.29%，英國 FTSE 指數上漲 0.07%，德國 DAX 指數上漲 0.65%，法國 CAC 40 指數上漲 0.26%。