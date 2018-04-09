聯亞3月營收不如預期 法人憂10G PON需求弱將壓抑今年成長

聯亞 (3081) 公布 3 月營收僅 1.95 億元，未能回升到 1 月表現，首季營收 5.77 億元，較去年同期大增 53.54%，但與前一季比則衰退約 8%，均低於市場預期。法人表示，上半年矽光產品逢轉換交替期，預估下半年需求才會轉強，2.5G PON 雖持續復甦，但平均單價更高的 10G PON 基地台需求疲弱，中國客戶拉貨不積極，今年光通訊成長幅度恐僅 10%，並壓抑業績成長表現。受惠資料中心、電信客戶需求回升，聯亞 2.5G PON 需求回升，去年第四季出貨量僅是高峰時的一成，但今年上半年需求更明顯回升，客戶都增加下單，預估出貨量有機會達高峰時的 5 成。



不過，公司寄予厚望的 10G PON，近期市場傳出 10G PON 基地台需求疲弱，中國客戶拉貨不積極，且美國業者壓低價錢，也讓中國業者傾向跟美國供應商拿貨，由於 10G PON 價格是 2.5G PON 的兩倍，此恐導致光通訊成長不如市場預期。



而矽光上半年客戶新產品會與現有產品轉換交替，良率有機會改善，第二季也會新增一新客戶，但美國大客戶完成矽光技術改版後，下半年需求才會明顯回升。



聯亞 3 月營收 1.95 億元，年增近 5 成，第一季營收 5.77 億元，較去年同期大增 53.54%，但與前一季比則衰退約 8%，低於市場預期，法人認為，首季新台幣持續升值，預估毛利率約 56.3%，將低於第四季的 57.2%。



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