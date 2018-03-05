PI價格上漲效應顯現 台虹前2月FCCL營收大增近3成

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 漲價效應顯現，推升軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 的 FCCL 產品營收，今年前 2 月營收已大增近 3 成，表現比公司整體還好，台虹前 2 月營收則為 13.27 億元，年減 11.2%。

台虹今 (5) 日公布 2 月營收達 5.2 億元，月減 35.61%，年減 28.23%，2 月太陽能事業衰退最嚴重，營收只有 8800 萬元，年減 74.2%，。

由於 FCCL 材料包括 PI 及銅箔，這兩項原料今年以來市場供需出現缺口，造成價格走揚，也反映在 FCCL 報價上，軟板唯恐 FCCL 進一步攀升，出現提前補貨潮，推升台虹在首季淡季中，FCCL 產品銷售出現較去年同期成長達 28.85% 幅度表現，相對太陽能背板銷售衰退更是突出。

台虹今年前 2 月營收 13.27 億元，年減達 11.2%。其中，前 2 月台虹電子材料事業營收為 10.68 億元，較去年同期增加 28.85%；太陽能事業營收 2.8 億元，較去年同期減少 56.7% 。

台虹去年營收 111.93 億元創歷史新高，年增率 8.84%，稅後純益 7.35 億元，年增 26.72%，每股稅後盈餘 3.55 元。

台虹日前已通過在中國大陸投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，地點位在江蘇省南通市的如東縣，預計 2019 年第 1 季完工，當年第 2 季可望投產貢獻營收。目前台虹 FCCL 業務中，中國大陸客戶占 4 成，隨著軟板應用如汽車電子等快速走揚，促使台虹積極投資南通設立新產能。