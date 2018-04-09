《天堂M》持續挹注 橘子首季營收較去年倍增

橘子 (6180) 自結 3 月合併營收 16.2 億元，在《天堂 M》持續挹注下，較去年同期成長 143%；累計第一季合併營收達 56 億元，較去年同期增加 152%，為單季營收歷史新高紀錄。以國際財務報導準則第 15 號來看，橘子集團旗下數位娛樂平台樂點 (GASH) 營業收入採淨額認列，則 3 月合併營收為 13.7 億元，首季營收則為 48.45 億元，年增 118%。橘子指出，《天堂 M》在 3 月舉行歡慶上市 100 天系列活動，4 月 4 日則開放全新地圖傲慢之塔，供玩家挑戰更高等怪物，並有機會獲取新道具。端遊方面則有《新楓之谷》與知名經典動畫《福音戰士》跨界、《跑跑卡丁車》推出「元宵節賣場 GP 賽」、《艾爾之光》3 轉最終階段第三支線開放，共 37 個新職業全開放 3 轉，並公開前所未見的闇黑形象與全角色的精彩立繪。



橘子集團旗下各子公司於第一季持續累積自身會員數、並擴展服務面向：亞洲首選數位娛樂平台樂點 (GASH) 3 月的集字卡活動，25 天吸引近 20 萬會員參與，並發出 30 萬張卡片；4 月迎來 GASH 週年慶，邀請玩家參與「GASH 娛人節」，可望帶動新一波會員數的攀升。



酷瞧原創內容 OTT 平台加大原創戲劇布局力度，以期更多用戶看見酷瞧：3 月首發與客家電視台合作拍攝文學電影《大崎下》，由徐韜、方文琳主演，全網觀看次數已達百萬；4 月則與大愛電視台聯手，推出鄭人碩主演的《憨嘉》。



橘子支則在通路拓展大有斬獲：新增全台全家便利商店儲值通路，與萊爾富消費據點，現已成為全台實體儲值據點最多的電子支付品牌；4 月份將開通線上音樂 KKBOX 及餐飲通路怡客咖啡，提供更多元的消費渠道，期望成為全集團數百萬會員無現金消費時的最佳支付工具。



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