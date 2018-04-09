3月出口近300億美元 重回成長軌道 並創單月新高

財政部今 (9) 日公布 3 月出口為 299.9 億美元，創單月新高紀錄，月增 34.1%，年增 16.7%，擺脫了 2 月負成長的頹勢；累計 1 至 3 月出口 797.4 億美元，年成長 10.6%，為連續 6 季雙位數成長。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受惠全球景氣穩定攀升，新興科技應用、行動裝置需求加速增溫以及國際原物料行情向上，3 月出口創歷年單月新高，達 299.9 億美元，年增 16.7%；進口 239.9 億美元，年增 10.4%。

而累計第 1 季，出口規模創歷年同期最高，年增 10.6%，進口增 11.3%，分別連續 7 季、6 季正成長，且為 2009 年底脫離全球金融海嘯以來，第二長的擴張週期。

若進一步觀察 3 月出口主要貨品中，化學品年成長 32.9% 最多；機械拜智慧化、自動化及客製化趨勢之賜，年增 27.2%；電子零組件因需求強勁升溫，出口增 21.5%；基本金屬及其製品亦年增 18.6%，為驅動出口的主力引擎，合計貢獻率近 8 成。

其中機械、電子零組件、基本金屬及其製品等，3 月單月及第 1 季出口規模皆刷新歷年單月及同期紀錄。

此外，台灣 3 月對主要市場出口全面成長，對中國大陸與香港、日本出口規模齊創歷年單月最高，年增 30.9%、18.8%，陸港占總出口比重達 44.8% 新高。

蔡美娜表示，今年國際經濟走向及貿易動能展望樂觀，加上物聯網、車用電子、 高效能運算、生物辨識、虛擬貨幣等新興商機推進，電競風潮蔓延以及智慧製造技術提升，皆有助支撐台灣出口力道。

不過須留意的是，美中貿易保護氛圍上揚、匯率波動及國際產業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險因素干擾。