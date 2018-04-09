創業家3月、Q1營收同創新高紀錄 五箭齊發 Q2營運有望再攀高峰

創業家 (8477) 旗下三大垂直電商平台生活市集、好吃市集、3C 市集，以及 100% 持股的子公司創宇行動的 B2B2C 松果購物，3 月份表現穩健亮眼，三月營收達 4.10 億元，月增 0.99%，年增 39.08%，創同期歷史新高；累計第一季營收 12.70 億元，年增 52.03%，也創下單季新高紀錄。創業家指出，受惠於生活市集換季商機爆發、好吃市集掌握曬髒嚐鮮風潮、3c 市集夏家電買氣提早湧現，松果購物則帶入人氣廠商推升成長動能，整體激發 2018 年第一季營收年成長逾五成，再創歷史新高紀錄。



創業家兄弟共同創辦人吳佩雯表示，今年度將以「數據為本、影音帶路、客製抓心」三大策略方針，全方位展現搶攻未來行銷戰的衝鋒戰隊氣勢，除了持續保持高營收成長動能外，更將逐步優化獲利模式，達到消費者、供應商與平台三方共好的新零售平台。



吳佩雯也提到，第一季不僅在民生消費品上持續加壓力道外，同時也在品牌商品及大型家居、車用等品類上積極發展，帶動第一季拿下亮眼成績單；展望第二季，將以策略結盟提高流量變現、大數據掌握爆品造節、影音深化打入社群黏性、冷凍超取引領消費變革、客製內容誘發促購攻心，五支箭全力瞄準射向消費者的心，期望帶動第二季營收、獲利齊攀峰。



迎接 4 月份，首波創業家兄弟旗下平台生活市集、好吃市集、3C 市集聯手搶攻入春迎夏商機，精選涼感家居、春季午茶、夏家電早鳥等多品類優惠；並將全面迎戰母親節大檔到來，各平台將陸續推出母親節蛋糕、禮品等應景商品搶市，同時，也為夏季冷凍商機需求提前祭出超取誘因，替整體第 2 季運營大舉彈跳備戰。



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