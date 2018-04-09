【大行報告】大摩料濠賭股首季物業EBITDA增26% 金沙澳博股價短期優銀娛

大摩發表報告指，澳門首季博彩收益按年升21%至96億美元，盡管貴賓廳業務按年增長24%，中場業務僅升17%，由於經營槓桿正面，預期濠賭股首季物業EBITDA增長26%。該行估計，貴賓廳增長主要由金沙中國(01928-HK)及美高梅(02282-HK)帶動，中場則由永利澳門(01128-HK)主導。該行將今年中場增長預測調整為15%，主因美獅美高梅的酒店房間增多，過夜旅客強勁，來自内地次級城市的旅客人數提升，以及來往港珠澳基建改善，均有助業務增長。

此外，該行預期永利澳門物業EBITDA增幅最強，按年及按季分别增49%及16%至4.36億美元，美高梅則落後，按季跌4%至1.61億美元，部份情況已反映在股價中，并相信金沙及澳博(00880-HK)股價短期可優於銀娛(00027-HK)，前兩者目標價分别為46元及7.3元，銀娛目標價為80元。

該行又指，美高梅現價為2019年市盈率預測16倍，是估值最便宜股份之一。在路氹項目開幕之前，相信澳博未來6-9個月仍可得益，然而，該行認為澳博上葡京項目或要待至明年下半年才可開幕。

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