鮮食+超商取件成長 全家連2年獲利創高 EPS 6.3元

連鎖超商業者全家 (5903-TW) 今 (29) 日公布去 (2017) 年財報，稅後純益 14.07 億元，年增 2.19%，每股純益(EPS)6.3 元，連 2 年刷新歷史新高，全家表示，成長動能主要來自鮮食和支援電子商務物流服務。

全家去年合併營收 644.28 億元，年增 6.37%，營業毛利 243.16 億元，毛利率 37.74%，年增 0.67 個百分點，營業利益 13.38 億元，營業利益率 2.08%，年減 0.22 個百分點。

全家第 4 季稅後純益 3.57 億元，年增 53.88%，EPS1.6 元。

全家指出，去年因為協助加盟店提升競爭力，提高加盟分潤和經營績效激勵，使前 3 季稅後純益較前年同期減少，不過，第 4 季鮮食構造改革成效浮現，加上消費者在超商取貨業務大幅成長，推升 EC 物流服務業績，有效提升店鋪營收和整體獲利。

其中，全家鮮食銷售年增幅高達 10%，主要是因 Let’s Café 成長近 15%，而鮮食飯糰成長近 20%、麵包成長逾 10%；受惠物流產能擴展得宜，及電子商務高速成長，年寄取件數達 8000 萬件次，帶動手續費對獲利的貢獻程度。

轉投資中國方面，全家目前在中國展店 2177 店，已進入 9 個地區，同店年成長 7%，整體經營狀態健康。

展望 2018 年，全家表示仍將持續推動鮮食構造改革計劃，除鎖定米飯、麵食和關東煮等關鍵鮮食品，將再進行沙拉品質提升，同時，隨著電子商務物流服務需求成長，樂觀看待物流寄取件速度提升以及溫層服務擴展，可望成為獲利成長一大動能。