打破淡季魔咒 牧德2月營收再創新高 年增1.51倍

印刷電路板 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (5) 日公告 2 月營收，達 1.86 億元創新高，也是連 10 個月創新高紀錄，牧德對第 1 季營運樂觀，月增 2.85%，年增 1.51 倍，打破淡季魔咒。

牧德去年第 4 季營收以 5.22 億元續創新高紀錄，強勁動能可望延續至本季，前 2 月營收已達 3.67 億元，年增 1.53 倍。

牧德的新產品全掃描尺寸量測機則在 3 月上市展開銷售，可望持續推升營運動能表現。

牧德無畏 2 月春節假期導致工作天數減少，業績再度攀頂，總經理陳復生指出，第一線生產人員在年初四即到廠上班，以因應訂單所需，春節假期到廠加班人數，約占全體員工人數 10%，因此第 1 季營收值得期待。

牧德去年第 4 季設備業傳統淡季中營收以 5.22 億元創新高，打破營收在第 4 季下滑魔咒，牧德董事長汪光夏日前指出，對第 1 季業績樂觀期待，目前已採以租用成品倉放置成品，以解決產品完工到出貨之間需占工廠用地 1-2 周進而影響產能的問題。

牧德去年純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，董事會日前也決議去年盈餘每股擬配 10 元現金股利，預計 5 月 29 日提交股東會決議。

以牧德每股配發 10 元現金股利計算，現金股息分配率為 92.08%，以今日牧德收盤價 313 元計算，現金殖利率 3.19%。