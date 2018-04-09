台股盤中—離岸風電、生技、特斯拉概念強漲 季線遇震盪反壓

台股清明長假休市期間美股漲多跌少，同時美股電子盤早盤強漲，帶動台股今 (9) 日開高，盤面主要靠台積電撐盤，另外離岸風電、特斯拉概念與生技股等同步走揚，指數盤中最高衝上 10902 點，不過遇季線反壓回檔持續震盪，以個股與具題材族群表現空間較多。

清明連假期間，道瓊指數上漲 288 點、漲幅 1.22%，那斯達克指數上漲 44.99 點、0.65%，費城半導體則下跌 11.76 點、0.92%，標普 500 指數上漲 22.59 點、0.87%，儘管美中貿易戰升溫，但是美股總計漲多跌少，為台股多頭打了一劑強心針。

台股今日盤面上，股王大立光由於 4 月業績展望保守，跌幅超過 3%，鴻海股價也在平盤下震盪，權值股僅靠台積電撐盤，最高上漲到 248 元。

台灣離岸風電遴選結果將於 4 月下旬公告，離岸風電股持續亮眼，亞力、台船亮燈漲停；世紀鋼也續飆漲停、大亞勁揚超過 5%，兩檔股價也都續創新高。

特斯拉（Tesla）股價上週單周大漲超過 12%，相關概念股今日同步強強滾，貿聯 - KY 跳空漲停，華成漲逾 6%，美琪瑪、康普、和大、飛宏也都勁揚。

生技股則挾法說行情及港股向生技業招手題材，股價持續走高，包括安成藥、寶齡、益安都滿面紅。

台股今日一度收復 10901 點季線，不過盤中櫃買指數卻短暫翻黑，整體來說，大盤遇季線 10901 點反壓陷入震盪，加上美中貿易戰近期消息面紊亂，幾乎天天風向不同，短線台股指數恐受到貿易戰影響震盪劇烈，以個股、題材表現為主。