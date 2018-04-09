離岸風電題材續航 華城、大亞、中興電股價齊創波段新高

受惠 4 月底經濟部將公布 2020 年離岸風電配額開發商的中選名單，激勵這一波相關題材股價大漲，今天仍持續走高，包括華城 (1519)、大亞(1609) 及中興電工 (1513) 等股價大漲，三檔個股盤中齊創波段新高價。據了解，丹麥哥本哈根基礎建設基金、達德、沃旭、上緯投控 (3708)、中鋼(2002) 及亞泥 (1102) 等 9 家國內外風電開發商，3 月底向經濟部申請 18 個風場，爭取 2021-2025 年總建置容量 5.5GW 離岸風電配額，經濟部預計 4 月底前將先公布 2020 年配額開發商中選名單。



大亞除受惠國際銅價走揚外，這幾年也開始跨足太陽能產業，成為台南地區太陽能系統運營商。大亞指出，看好太陽能電廠及太陽能發電裝置投報率，大亞與聚恆科技合組大亞綠能，預計 2018 年建置容量可達 20MW，也開發出離岸風電所需的海底電纜，搶攻離岸風機商機。



華城去年取得台電七股太陽能電廠統包標案、參與中華電統包台電彰化彰濱工業區風力發電廠工程的智能昇壓站標案，擠身為離岸風電概念股，目前在手訂單達 25-30 億元。



中興電成立新能源研發中心鎖定燃料電池，兩年後將燃料電池、風能、太陽能、儲能設備、微電網等設備整合，成為國內首家商轉的燃料電池廠商。為掌握關鍵技術，中興電在 2014 年併購燃料電池廠商，之後再併購國際大廠業務部門，在大陸、東南亞、美國、日本、非洲等地布建銷售。



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