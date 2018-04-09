離職之後吐真言？葉倫等撰文：債務危機正在降臨

摘要：包括葉倫在內的五名原白宮經濟顧問委員會主席撰文警示，目前美國經濟已經或接近完全就業，無需進一步提振，在兩黨支出協議對財政「不合時宜的刺激」下，聯準會必須採取行動來確保經濟不會過熱。

五名曾經的白宮經濟顧問委員會主席，在華盛頓郵報撰文警示，川普政府帶來的預算赤字可能引爆下一次債務危機。

在這篇名為《債務危機正在降臨》的文章中，Martin Neil Baily、Jason Furman、Alan B. Krueger、Laura D』Andrea Tyson 和 Janet L. Yellen（葉倫）稱，「在經濟強健的時期（例如當下）應維持較小的赤字，來抵消經濟衰退時更大的赤字，恢復需求來避免更大的危機。」

文章援引斯坦福大學智庫胡佛研究所的研究結果稱，美國聯邦預算赤字明年將超過 1 兆美元，而且「隨著時間推移將更加嚴重」。文章提到，胡佛研究所視應享權益支出（Entitlement）為唯一原罪。

應享權益支出項目包括養老金，醫保，社保以及其他福利支出，在美國政府支出中的占比在 2015 年已經高達 49%，在 GDP 中的占比達到 18%。

但五名原白宮經濟顧問委員會主席認為，將赤字歸咎於應享權益支出是不厚道的，問題不在於支出，而是稅收的減少。文章稱：

未來數年赤字程度會高於預期的主要原因是去年稅收的減少，而不是支出增加。今年的收入會降到 GDP 的 17% 下——過去 50 年來的最低水平，除了期間的兩次經濟衰退。

應享權益支出既然不是主要的赤字來源，那麼自然地，解決赤字也不能通過削減這一部分支出。文章指出，主要包括社保、醫保、退伍軍人福利的應享權益支出，的確有額外的削減空間，但不足以解決債務問題。「額外的收入是至關重要的，因為擁有固定收益的養老金的人越來越少，社保正在變得越來越重要。」

文章進一步指出，稅收減免本身也不是問題，美國的法定稅率過高，遠高於經合組織的其他經濟體。「一個平衡的途徑」是解決赤字的正確方法，五名原白宮經濟顧問委員會主席稱，應該首先從美國人民的優先級出發，設定指出目標，然後來制定能保證一定收入的稅收政策。

文章認為，從長期財政狀況來看，應該着力使債務在經濟中的占比越來越小。「經濟已經或接近完全就業，不需要提振。今年的兩黨支出協議進一步助長了不合時宜的刺激政策。聯準會必須採取行動來確保經濟不會過熱。」

『新聞來源／華爾街見聞』