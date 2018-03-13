樹大招風 螞蟻金服消費貸款規模過大 恐被嚴管

彭博援引知情人士指出，阿里巴巴 (BABA-US) 旗下螞蟻金服消費者貸款已達 6000 億元人民幣 (約合 950 億美元)，是建行的近 3.7 倍之多。

自 2017 年至今，雖然中國政府監管不斷加強，但通過花唄和借唄業務，螞蟻金服的消費者貸款規模增長了 1 倍。

知情人士表示，花唄的人均月度借款額度為 700 元 (人民幣，下同)，借唄則是 3000 元。據彭博的資料顯示，目前，螞蟻金服的消費者貸款額度已是中國建設銀行 (0939-HK)(601939-CN) 的近 3.7 倍。

通常情況下，金融公司通過發行 ABS 募集資金，用於向消費者貸款。但近 2 年，中國監管層一直對互聯網金融公司發行 ABS 規模嚴加控制。

據彭博的資料顯示，螞蟻金服今年 (截至目前)ABS 產品收入僅為 107 億元，而去年第 1 季則是今年的 3 倍，整個 2017 年螞蟻金服共銷售 2440 億元 ABS 產品。

知情人士稱，在過去 3 個月中，監管機構停止了以非專門購物貸款為後盾的 ABS 產品銷售，並瞄準了 1 兆元的網上小額現金貸市場。

花唄 ABS 此前曾暫停 1 個多月後重啟，但借唄 ABS 發行仍暫停，而且螞蟻金服方面關停了部分使用者的借唄額度。

鑒於目前螞蟻金服的消費貸款規模過大，或將會面臨更加嚴格的監管措施，未來可能會動用資產負債表上的現金來提供貸款或者直接減少貸款的規模，這都將影響到公司整體的增長速度。此外，螞蟻金服的貸款業務一旦減緩，很可能影響到消費者在阿里旗下電商平台的購物開銷。

2011 年，螞蟻金服從阿里巴巴集團分拆出來，估值已超過 600 億美元。最新消息稱，螞蟻金服正進行 IPO 前的融資，計畫通過發行新股最多籌資 50 億美元，估值在 800-1000 億美元左右。