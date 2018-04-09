貿易戰隱憂衝擊 人民幣匯率中間價報6.3114 貶188點

新浪財經訊 4 月 9 日，人民幣中間價報 6.3114，貶值 188 點。

隔夜市場，美元指數自 2017 年年初創下十四年來的高點後持續下行，今年 2 月更是創下了三年低點，累計下跌幅度將近 15%。在這一下跌週期中，美國經濟持續向好，美聯儲連續收緊貨幣政策，然而美元指數不僅沒有走強反而疲態難改，連連下行。

貿易戰衝擊人民幣？雙向波動仍將持續

從美國首次出牌 “232” 措施，中國用 128 項產品清單加以反擊，美國第二次出牌對準中國 500 億美元涉及航空航天、信息和通信技術等高科技行業出口商品，，中國用包括大豆、汽車、化工等 14 類同等價位商品進行反擊，到 4 月 5 日美國第三次出牌擬加徵 1000 億美元商品關稅，中美貿易摩擦進一步升級。

知名外匯專家韓會師認為，貿易衝突對人民幣匯率方向上的影響其實是高度不確定的，人民幣是否升值過度也十分值得商榷，我們更不能以個體投資者的心態來揣摩監管當局的立場，所以企業在做結售匯決策時需十分慎重。他表示，第一，在厚重的貿易壁壘面前，貶值對出口的刺激作用微乎其微；第二，主動貶值對人民幣市場信譽的負面影響必須警惕。

央行參事盛鬆成認為，美國加息和稅改的短期預期已釋放、歐洲經濟復甦超預期，美元走弱也加速推動了人民幣升值。要盡量避免在升值方向上人民幣匯率的超調。

總體而言，貿易戰雖然目前被炒得火熱，但究竟會如何發展是很大的未知數，其對中國外貿和結售匯市場的短期影響和長期影響也都是未知數，投資者不必急於選邊站隊。人民幣當前既不存在升值過度的風險，監管當局還必須確保人民幣好不容易豎立起來的國內外信譽不被動搖，所以在局勢不甚明朗的情況下，也就基本不存在主動引導人民幣貶值的可能。企業目前根據實際需求進行結售匯操作即可，不要下大本錢去 “賭” 人民幣那高度不確定的行情。

新聞來源：新浪財經