群光受惠智慧家庭與物聯網需求 法人估今年EPS挑戰重回6元

群光（2385-TW）3 月合併營收達 66.3 億元，創同期歷史新高，月增幅 43%，年增 1%; 第 1 季合併營收達 175.7 億元，為近 3 年新高，法人預估，在智慧家庭、IOT 等相關產品帶動下，群光今年每股稅後純益 (EPS) 挑戰重回 6 元以上。

目前群光非 PC 產品線，主要涵蓋伺服器、電競、遊戲機、智慧家庭和物聯網等領域。去年雖受直接人工成本增加、電子原物料漲價等不利成本的影響，不過群光優化產品組合，集中智慧家庭、智慧綠建築、雲端、遊戲機與電競相關等附加價值較高的產品布局，目前營收占比已逾 5 成，推升去年毛利率站穩 17% 以上。

群光今年將持續受惠智慧家庭產品強勁的成長動能推升，首季營收不淡，合併營收達 175.7 億元，創近 3 年新高，年增 4%。

法人分析，今年在智慧家庭、IOT 等相關產品市場需求持續成長帶動下，群光附加價值較高的非 PC 產品營收占比可望穩健提升，並進一步推升今年獲利成長；法人估，群光今年每股純益 (EPS) 約可達 6 至 6.5 元，挑戰創近 4 年新高。

群光去年每股稅後純益為 5.92 元，今年擬配發 4.45 元現金股利及 0.05 元股票股利，總配發率超過 8 成，現金殖利率約有 6.5%。