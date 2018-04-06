印度、日本監管出手 比特幣再遭重創

摘要：印度央行周四禁止銀行等機構提供數位貨幣交易服務。周五，日本金融廳對三家數位貨幣交易所實施處罰。Bitstamp 平台報價顯示，周五下午比特幣一小時跌超 200 美元，最低至 6526 美元。

印度、日本監管機構相繼發布對數位貨幣的監管行動，比特幣等數位貨幣短線急跌。

周四，印度央行發表聲明，禁止銀行等受其監管的機構提供數位貨幣交易服務，如果已經提供這類服務，必須在一定期限內終止。

周五午後，比特幣、以太幣迅速下跌，Bitstamp 平台上比特幣報價顯示，比特幣最低觸及 6526 美元，一小時跌超 200 美元。在印度的交易平台 Unocoin 和 Zebpay 上，比特幣的價格跌至 35.6 萬盧比（約合 5400 美元），以太幣的交割跌至 1.95 萬盧比（約合 298 美元）。

周五，日本金融廳對 Lastroots Corporation、Eternal Link、FSHO Corporation 三家數位貨幣交易所實施處罰，要求 Eternal Link、FSHO Corporation 暫停營運，要求所有三家交易所改善營運。

印度報紙《經濟時報》此後評論稱，印度國民將再也不能通過銀行和電子錢包購買加密貨幣。如果說銀行等央行監管的實體都不得促進加密貨幣的買賣，那麼個人就將無法通過銀行帳戶向加密貨幣交易錢包中轉款。

也是在本周四，前摩根大通首席股票策略師、Fundstrat Global Advisor 的研究主管 Thomas Lee 在報告中指出，今年 4 月 15 日美國個稅申報截止期是近來加密貨幣大跌的推手。

Lee 認為，去年美國家庭投資加密貨幣獲利 920 億美元，需要繳納 250 億美元的資本利得稅，於是他們拋售部分持幣獲利了結。

華爾街見聞此前提到，今年第一季，比特幣和數位貨幣整體都創下了史上表現最差，比特幣當季市值蒸發超過 1200 億美元。最近日本央行也向投資者發出警告。

上周日本央行面向公眾發布「風險提示」，指出數位貨幣缺乏央行背書，不是傳統貨幣，本身存在盜竊、投機等風險，並警告公眾不要被「高科技形象」的浮雲遮眼，也不要被「各種謠言」的亂花迷眼。

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『新聞來源／華爾街見聞』