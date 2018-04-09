標普全球：中美貿易爭端導致企業信用風險上升

在全球兩大經濟體中美兩國貿易爭端愈演愈烈之際，國際信評機構標普全球評級發聲表示，美國關稅爭端仍屬於小衝突，但信用風險正在上升，美國和中國貿易爭端可能令雙方接近” 全面貿易戰”。儘管中美貿易爭端短期內對企業信用影響將較小，但一些部門將受到影響。路透報導，標普全球指出，就中美貿易爭端來說，如果中國將懲罰波音作為報復美國的一種手段，波音的長期業務可能輸給關鍵的競爭對手空中巴士；中國對大豆加徵關稅的報復行動，將嚴重影響美國農業，但美國農民受到的傷害將比農業公司大。



標普全球指出，美國汽車製造商的信用評級受中美貿易爭端的直接影響料有限。而中國和香港消費品公司處在最容易受美國貿易壁壘增加影響的公司之列。此外，對於美國墨西哥灣沿岸的大型石化項目和整個石油行業而言，中美貿易爭端至少是個偏負面的因素。



至於美國建材業方面，約有 20% 的美國企業 (8-10 家) 在一定程度上依賴中國進口，有兩或三家企業對中國進口的依賴較大。而中美關稅爭端的短期影響 (包括對全球系統重要性銀行和其他全球 200 強銀行) 應該可控。



鑒於多數玩具產於中國，新關稅將對美國玩具行業產生重大影響。但新關稅不太可能對美國中游和油氣公司產生太大影響。



中美關稅爭端對美國媒體行業的影響不在於中國進口，而在於中國市場的准入。



標普全球認為，如果原材料需求減少導致中國對美國的出口受限，則中國金屬和礦業將受到中美關稅爭端的間接溫和影響。



中國科技企業的營收在很大程度上來自對美國出口。短期而言，新的關稅可能不會導致中國高科技公司銷售減少，因沒有可以立即替代中國組裝產能的地方。預期美國、中國及其他亞太地區電信營運商評級不會受到提議中的關稅影響。



中國的報復性關稅可能影響美國產品的進口成本，這對中國高科技公司有實質影響。若貿易爭端升級，標普將需要重新分析對各行業衝擊，但不局限於美中兩國，還有其他國家。提議中的關稅不太可能對兩國的經濟或整體企業信用品質構成實質威脅。



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