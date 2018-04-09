日本前首相人民日報撰文：貿易戰中國應吸取日本的慘痛教訓！

摘要：福田康夫稱，上世紀 80 年代，日本對美國有很大貿易順差，在被迫簽訂「廣場協議」後，日元在短時間內迅速升值。這種劇烈變化也對日本各個方面產生巨大負面影響。中國應該吸取日本的慘痛教訓，提高警惕，謹慎行事。

博鰲亞洲論壇理事長、日本前首相福田康夫在周一出版的人民日報上撰文稱，中國在很多領域進步飛速，直逼美國，令美國頗有壓力感。這與日本曾經經歷過的情形非常相似。

福田康夫指出，上世紀 80 年代，日本對美國有很大的貿易順差，在被迫與美國簽訂「廣場協議」後，日元在短時間內迅速升值。這種劇烈變化也對日本的市場、產業、經濟等各個方面產生了巨大的負面影響。中國應該吸取日本的慘痛教訓，提高警惕，謹慎行事。

福田康夫認為，川普政府急於求成，採取貿易保護主義措施，可能暫時緩解美國的貿易赤字，但如果不改變美國的產業結構，就無法從根本上解決貿易赤字問題。

他還稱，相信美國國內會有越來越多的聲音要求川普政府停止目前的貿易保護措施，美國政府應該及時進行政策調整。

以下為福田康夫文章全文，原文標題《人類命運共同體理念讓所有人幸福》：

人類只有一個地球，各國共處一個世界。國際社會日益成為一個你中有我、我中有你的「命運共同體」，面對世界經濟的複雜形勢和全球性問題，任何國家都不可能獨善其身。

習近平主席提出的人類命運共同體理念旨在讓全世界所有人都幸福。「一帶一路」建設便是一項具體行動，通過促進各國合作，實現共贏共享發展。「一帶一路」建設以共商、共建、共享為原則，讓所有參與國，乃至全世界都能從中受益，增進所有國家人民的福祉。從這個意義上講，「一帶一路」是具有跨時代意義、非常了不起的倡議。作為鄰國，日本理所當然應該加入到「一帶一路」倡議之中，並與中國合作一起造福各國人民。

習近平主席提出的人類命運共同體理念、「一帶一路」倡議、新型國際關係理論是緊密相連的有機整體。隨著中國不斷發展，我一直期待着習近平主席就國際關係發表清晰明確的看法，令人高興的是，他提出了新型國際關係理論。倡導相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係理論貫穿了人類命運共同體理念，以實現持久和平、共同繁榮的人類夢想作為最終目標。對於習主席提出的新型國際關係理論，我舉雙手贊成。

如今，中國在很多領域進步飛速，直逼美國，令美國頗有壓力感。這與日本曾經經歷過的情形非常相似。上世紀 80 年代，日本對美國有很大的貿易順差，在被迫與美國簽訂「廣場協議」後，日元在短時間內迅速升值。這種劇烈變化也對日本的市場、產業、經濟等各個方面產生了巨大的負面影響。中國應該吸取日本的慘痛教訓，提高警惕，謹慎行事。

現在中國不僅對美國，對很多國家都有貿易盈餘。這說明中國在全球化體系中發展得很好，說明中國企業抓住了全球化的本質，獲得了利益。全球化是什麼？全球化就是以低的價格生產質量好的產品。各國人民都喜歡物美價廉的產品，能生產物美價廉產品的國家貿易盈餘自然就會增加。如今美國的貿易赤字，一部分原因就是中國物美價廉的商品深受美國人民喜愛。在深受貿易赤字困擾的同時，美國更應該反省的是本國的生產模式。

貿易保護主義的危害和自由貿易的重要性不言而喻。當前，世界各國都非常擔心貿易保護主義抬頭的傾向。中國和美國早已是密不可分的合作夥伴。美國有很多產業依賴從中國進口的產品，與此同時，美國也有諸如農業等不少嚴重依賴中國市場的產業。川普政府急於求成，採取貿易保護主義措施，可能暫時緩解美國的貿易赤字，但如果不改變美國的產業結構，就無法從根本上解決貿易赤字問題。相信美國國內會有越來越多的聲音要求川普政府停止目前的貿易保護措施，美國政府應該及時進行政策調整。

中國的不斷發展，給世界各國帶來了大量發展機遇。與此同時，也有一些國家對中國強大後會走向何方表示擔憂。在關鍵時刻，習近平主席提出構建人類命運共同體、新型國際關係，向全世界宣示了中國堅持走和平發展道路的決心——中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸，永遠不搞擴張。習近平主席的外交思想對於打消國際社會的擔憂具有重要意義。

去年 10 月，習近平總書記在中共十九大發表了非常精彩的報告，不僅對中國未來發展描繪了方向，還為解決世界問題貢獻了中國方案。國際社會希望能進一步聽到中國的看法與主張，此次博鰲亞洲論壇年會就是一個非常重要的機會。相信通過媒體的客觀準確報導，世界各國將會越來越了解中國。

『新聞來源／華爾街見聞』