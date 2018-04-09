日本2月貿易順差1887億日元 不及預期

周一日本公布數據顯示，日本 2 月獲得貿易順差 1887 億日元，不及預期的 2497 億日元，今年 1 月日本貿易帳為 - 6666 億日元。

同時公布的日本 2 月季調後經常帳為 10241 億日元，預期 13902 億日元，前值 20226 億日元。

面對川普鋼鋁關稅計劃，日本財長麻生太郎明確表示，會堅決避免與美國進行雙邊貿易談判。他表示，日本部分鋼鐵產品美國無法生產，只能從日本進口。

此前，韓國為獲美國關稅永久豁免，對韓美自貿協定進行了調整。目前，仍在美國徵稅名單上的重要國家就只剩下了中國、俄羅斯和日本。

上周四，日本就明確表態，堅決拒絕就美國關稅問題展開雙邊對話，對日本鋼鐵徵稅只會增加美國商品的成本。

日本財政部長麻生太郎周四在國會上說，當兩國談判時，強者愈強，弱者愈弱。這是不必要的（對日本來說），所以我們一直在說，我們肯定會避免與美國進行雙邊貿易談判。日本只出口擁有突出市場市佔率的特殊鋼鐵產品，而這些是美國公司無法生產的。如果美國公司想要這些產品，他們就需要從日本購買。因此，受到影響的將會是美國公司。

麻生太郎還表示，他不認為日元會出現單邊走勢，「歷史數據看，如果日美利差擴大至 3 個百分點，美元 / 日元則總是呈現上漲趨勢。美國政府降低稅率、擴大支出將帶來財政赤字，因此聯準會無疑需要升息。」

『新聞來源／華爾街見聞』