歐股盤前─市場關注貿易戰情勢 指數期貨走揚

美國總統川普揚言對中國再「加碼」，課徵 1,000 億美元懲罰性關稅，市場持續關注貿易戰情勢發展；週一 (9 日) 歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週一下午 2 點 24 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.97%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.81%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.94%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.89%。

川普先前宣布，要對價值逾 500 億美元的中國產品，課徵懲罰性關稅，現又打算「加碼」1,000 億美元；中國已放話反擊，稱將不惜代價，對抗到底，美中貿易戰情勢持續升溫。

另一方面，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾表示，勞動市場接近全面就業，通膨可望朝 2% 的目標邁進，若經濟按當前步調成長，便可繼續採取漸進式升息。

上述消息一出，導致上週五美股走低，道瓊指數收跌 2.3%，標普 500、那斯達克指數也都跌逾 2%。

歐洲方面，德意志銀行宣布，由原共同副執行長 Christian Sewing，取代 John Cryan，擔任執行長一職。

John Cryan 上任未滿 3 年，但投資人已對他信心盡失，不認為他有能力，讓德銀在連續虧損 3 年後，重返獲利。