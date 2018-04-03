博鰲亞洲論壇4月8-11日登場 中國將宣佈新改革和開放舉措

正值中美貿易戰如箭在弦之際，博鰲亞洲論壇 2018 年年會將於 4 月 8-11 日登場，剛連任的中國國家主席習近平也將出席，跟與會外國國家元首、政府首腦和國際組織負責人會晤，並與中外企業家代表座談。

博鰲亞洲論壇成立 17 年，規模和影響不斷擴大，已經成為連接中國和世界的重要橋樑和國際交流平台。本次年會以「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」為主題，來自各國 2000 多位領袖企業家將共商合作共榮大計。

中國外交部長王毅今 (3) 日表示，中國將會在博鰲亞論論壇宣佈新的改革和開放舉措，也會提出共創未來的新主張。

據博鰲亞洲論壇秘書長周文重介紹，今年年會設置了「全球化與一帶一路」、「開放的亞洲」、「創新」和「改革再出發」4 大板塊，共 60 多場正式討論。

今年恰逢中國改革開放 40 周年，改革開放也是本次論壇的主旋律。據周文重介紹，年會期間將舉辦《中國與世界》、《政府與市場》兩場「改革開放 40 周年」專題分會，回顧改革開放成就，總結經驗，展望如何進一步全面深化改革。年會還將就粵港澳大灣區、雄安新區建設、鄉村振興、生態文明戰略等設置專題討論。

另外，台灣方面，蕭萬長先生將以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身份，出席本次博鰲年會。

今年博鰲論壇主題為「開放創新的亞洲繁榮發展的世界」，洽巧今年又是中國改革開放滿 40 週年，故估計在本次博鰲論壇中，改革開放的回顧與前瞻，將成為本次論壇的重要主軸。

而除了中國國家主席習近平將出席以外，其他重要人士包括：國際貨幣基金組織 (IMF) 主席拉加德 (Christine Lagarde)、阿里巴巴董事局主席馬雲、台積電共同執行長劉德音都將出席與會。

此外，按照論壇章程，今年是理事會換屆之年，將有 12 位現任理事屆滿離任。據周文重介紹，論壇理事會將於年會前召開會議，討論、通過新任理事候選人，並報會員大會批准。