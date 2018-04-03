史上最糟的第一季 比特幣市值大減逾1190億美元

根據 CNBC 分析報導，比特幣與以太坊經歷了史上最糟的第一季表現，但在前三大加密貨幣中，跌幅最大者則為瑞波幣。

根據 CoinDesk 網站數據顯示，在 3 月 31 日結束的一季，比特幣由 13412.44 美元大跌到了 6928.85 美元，跌幅逾 48%。這項加密貨幣前次最大跌幅出現在 2013 年第一季，當時下跌了 37.9%，由 770.44 美元下跌至 478.72 美元。CoinDesk 網站係由 2010 年才開始追踪比特幣價格。

在今年第一季的跌勢中，比特幣市值大減了逾 1199 億美元。

根據 Coinmarketcap.com 網站數據顯示，2018 年第一季，以太坊價格下跌了 47.7%，由 755.76 美元下跌至 394.65 美元。該網站係於 2015 年中，初次開始追踪以太坊。2016 與 2017 年第一季，以太坊則分別大漲了 1100% 與 550%。

然而，2018 年第一季，瑞波幣才是表現最糟的加密貨幣，跌幅達 77%。根據 Coinmarketcap.com 網站資料顯示，其價格由 2.30 美元下跌到了 0.509565 美元。但這並非瑞波幣表現最差的一季，其最差一季出現在 2014 年，跌幅達 96%。

