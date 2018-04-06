中方指美徵千億關稅極端錯誤

4月4日，在中國發布向產自美國的價值500億美元商品擬加征關稅清單後，特朗普指令美國貿易代表辦公室，表示將追加向價值1000億美元的中國商品征稅，加上此前的500億美元，美國擬增加關稅的自中國進口商品總額達到了1500億美元。針對美方行動的升級，中國商務部今晚8點就中美貿易問題召開了新聞發布會。

以下是本次發布會的實錄：

【商務部發言人高峰】非常抱歉，讓大家久等了，因為中美經貿關系出現一些新的變化，商務部臨時召開一個小型的記者吹風會，下面歡迎記者朋友們圍繞著中美經貿關系提出問題。

【中外媒體吹風會記者提問】：我們知道，美東時間4月5日，美國總統特朗普發布聲明，考慮再對中國1000億美元的出口商品加征關稅，請問中方有何評論？

【高峰】：我們感到，美方的行為十分無理。美方嚴重錯判了形勢，采取了極其錯誤的行動，這種行動的結果就是“搬起石頭砸自己的腳”。如果美方公布新增1000億征稅產品清單，中方已經做好充分的準備，將毫不猶豫、立刻進行大力度的反擊。謝謝。

【中國國際廣播電台記者】：您認為這場所謂的貿易戰的性質是什麽？

【高峰】：我們認為這是單邊主義和多邊主義之間的一場鬥爭，是保護主義和自由貿易之間的一場鬥爭。如果多邊主義和自由貿易受到威脅，經濟全球化的進程遭到破壞，整個世界經濟覆蘇都會受到嚴重威脅，這既不利於中國的核心利益，更不利於全球的共同利益。面臨這樣的重大問題，我們必須堅決鬥爭。謝謝。

【CNBC記者】：您下午時說過中國會采取新的綜合應對措施，捍衛我們國家和人民的利益。新的綜合措施包括哪些措施？另外，如果說中國也拿出一張清單來的話，這張清單會包括什麽產品？

【高峰】：剛才我已經說過，中方已經做好充分準備，如果美方公布新增1000億的征稅產品清單，我們將毫不猶豫立刻進行大力度的反擊。我們不排除任何選項。謝謝。



【中新社記者】：我們注意到，最近有美國高官說中美正在就貿易沖突進行談判，請問商務部對此有何評論？謝謝。

【高峰】：中方注意到，美方不同官員都表達了剛才你說的這個意思，但是這不符合實際情況。一段時間以來，雙方的財經官員並沒有就經貿問題進行任何談判。 美方公布301調查報告以及產品建議清單以後，中方予以堅決回應；美方再次提出增加1000億征稅商品，中方進行了更加堅定的回應；在這種情況下，雙方更不可能就此問題 進行任何的談判。謝謝。

【經濟日報記者】：我的問題是，如果美方采取了進一步升級行動，你們會有什麽措施？

【高峰】：我們已經按照底線思維的方式，做好了應對美方進一步采取升級行動的準備，並已經擬定十分具體的反制措施。中國人的做事方式是，我們不會挑事，但如果有人挑事，我們會堅決應戰。中國人辦事歷來是十分認真的，我們一定會說到做到。

來源：新浪財經

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