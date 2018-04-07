央行投行都在擔憂貿易戰：對世界經濟有毀滅性後果

摘要：歐央行：「如果這將演變成一場全面的貿易戰，那將對包括美國在內的全球經濟增長和就業都產生相當大的破壞性影響。」摩根大通：「我們都應該要牢記1931年發生的事情，並不惜一切代價避免再次發生」。

在中美貿易戰有進一步升級的勢頭出現後，全球各大央行投行都感到非常擔憂。

先是特朗普發起鋼鋁關稅及價值500億商品的征收清單，接著中國也相應回擊等額商品，然後特朗普再額外增加1000億美元商品關稅，最後中國也再次做出相應關稅對策。

眼看貿易戰的發生已不可避免，股市，商品都受到巨大影響。

各國央行行長和投行高管們也都非常擔憂這一事件的影響，同時有一點他們也都一致讚同，那就是這一事件已是當今世界經濟中的最大威脅。

央行：貿易戰的逐步升級將在全球經濟中引發嚴重沖擊

本周五在意大利舉行的European House Ambrosetti論壇上，一名歐央行執行委員Benoit Coeure表示，目前的貿易戰很有可能會逐步升級並在全球經濟中引發嚴重的沖擊。

Benoit Coeure向CNBC記者說道：

「如果這將演變成一場全面的貿易戰，那將對包括美國在內的全球經濟增長和就業都產生相當大的破壞性影響。如果我們盡可能的避免更多挑釁的話語，並重回到理性的談判上來，那將會有助於提升人們對未來經濟的信心。」

同一時間挪威央行行長Oystein Olsen在歐洲經濟論壇上也發出同樣的觀點：

“我想我和大多數世界各地經濟學家的觀點一樣，尤其是各國央行行長，是的，這確實是一件非常令人擔憂的事。

他相信兩國將會重回到理性的談判上來，對於當前的貿易戰爭端他不會支持任何一方。不過他非常高興的看到中國正越來越積極的使用國際貿易規則來處理問題。

Oystein Olsen指出：

「我的觀點是中國正在逐步的開放市場並融入國際貿易中，這確實會需要一些時間來完全實現，但美國顯然對此感到不耐煩。我認為中國的狀況正在變的好轉起來。」

即將出任紐約聯儲主席的John Williams在周五也表示，貿易戰的結果是雙輸，在目前貿易問題上，宣布的措施比采取的措施更具挑釁意味。 如果貿易戰真的爆發，美國通脹可能飆升，美國經濟將遭到極大破壞。

美聯儲主席鮑威爾也對此非常關註：“我們看不到關稅對近期展望的影響。因為我們還不知道關稅生效的力度會是什麽樣的，以及影響會有多大和關稅的時點。”

投行：當今世界經濟最大的威脅

摩根大通國際部主席Jacob Frenkel在周五也接受了CNBC的采訪並表示：

「我認為這對於當今世界經濟來說是最大的威脅，雖然現在還不是貿易戰，我只能說確實是有了一些小沖突。」

「我們都應該要牢記1931年發生的事情（當時美國總統胡佛簽署的貿易保護法案引起了全球經濟大蕭條），也許從保護美國就業來看貿易保護主義出發點確實是好的，但最終的結果確實引起全球大蕭條。我們應該不惜一切代價避免類似情況發生，」

此前德意志銀行首席經濟學家Peter Hooper也說道：

“德意志銀行的基本假設仍是美國保護主義行為的範圍有限，因美國主要貿易夥伴國對特朗普征收關稅的反應較為克制，但是四大事件的發生加劇了市場擔憂，包括：

特朗普對鋼材和鋁進口征收關稅；白宮首席經濟顧問科恩辭職；特朗普推特稱「貿易戰是好的」，以及美國對中國的關稅威脅。

法巴銀行也表示，中國方面已做出反擊，這又大大增加了貿易前景的不確定性。中國的反擊進一步導致美國的第二輪制裁，而第二輪制裁將使得金融市場產生更加劇烈的反應，這可能會放大整體影響。

*本文來自華爾街見聞

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