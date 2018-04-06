【港股解碼】中美貿易戰 美國「玩」得起嗎?

中美貿易戰正處劍拔弓張之際，突然峰迴路轉，柳暗花明又一村！

中國是禮義之邦，「你敬我一尺，我敬你一丈」。當美國4月3日向中國開出總值約達500億美元徵收關稅清單後，中國迅即「回禮」，同樣開出500億美元的美國產品關稅列表，關稅率同樣是25%。一場一觸即發的貿易戰，讓市場恐慌情緒於4月4日的港股市場表露無遺；港股急跌661點，恒生指數跌穿3萬關口。市場焦慮延至美股開市，道指跌逾500點，納指跌近2%。

中國以強硬姿態反擊

中國以強硬姿態反擊美國無理的舉，除了金融市場即時大幅波動，受影響最深的美國大豆農民亦迅即作出強烈反應。據瑞銀統計，今次中國的反制裁清單，覆蓋106項美國產品，規模 500億美元，當中美國出口往中國的大豆，便占去了140億美元，其次是汽車產業的130億美元，飛機產業100億美元，塑膠化學產業60億美元…..

將於這場中美貿易戰深受重創的美國大豆協會、美國大豆出口協會、美國大豆基金會，均發出聲音捍衛自己的權益。美國大豆協會主席John Heisdorffer警告，中國關稅對美國每個大豆農民的影響是“破壞性”的，並敦促特朗普以“建設性”的態度與中方談判，而非懲罰性。

美國白宮首席經濟顧問: 關稅可能永遠不會出現

金融市場、美國大豆農民已紛紛向美國政府說「不」，在新的形勢下，美國政府也迫於無奈作出了回應安撫一下市場。新任白宮首席經濟顧問庫德洛對福布斯新聞稱，中美兩國的關稅提議只是第一步，都還沒有真正實行。關稅可能永遠不會出現。他又稱，股市不該對中美貿易關係緊張反應過度。

說話一出，市場深深感受到美國政府立場放軟的信號，關稅原來可以永遠不會出現，只是說說而已! 金融市場瞬間奇跡反彈，全線收漲。標普漲1.16%，道指漲0.96%，納指漲1.45%。中港股市4月5日停市，歐洲股市則延續美股升勢，歐洲STOXX 600指數高開1.2%。英國富時100指數高開1.37%。法國CAC 40指數高開1.63%。德國股市高開1.8%。

中美貿易戰沒有嬴家。中國放大招痛打美國大豆，事實上對中國的通脹亦會有所影響。據瑞銀報告分析，中國的大豆逾85%均是進口，而來自美國則占去進口量的35%；若向美國進口大豆進口開徵25%關稅，瑞銀估計豬肉價格、大豆油及相關食物也隨之漲價，最終會刺激中國消費物價指數0.1至0.2個百分點。

3個月美元倫敦同業拆息今年來升逾0.6%

近一個月的貿易戰擔憂，不單對股票市場做成震盪，事實上利率市場亦已有所反應。今年以來，雖然美國只是加息一次，幅度為0.25%；然而3個月美元倫敦同業拆息息率，至今已上升逾0.6%，於4月4日報2.32%，超過了美國加息幅度。中銀香港高級經濟研究員卓亮認為，利率市場對貿易糾紛惡化的擔憂，正在推高美元借貸成本。銀行體系信用風險一旦繼續攀升，帶來的後果將遠比股市調整來得更為深遠!

不單是中美雙方，貿易戰還會殃及池魚。瑞士嘉盛銀行新興市場策略師David Rees便認為，亞洲新興市場較中國更受美國貿易關稅影響，馬來西亞、泰國及南韓等。美國擬對中國進行的貿易制裁，僅占中國輸美出口約10%，相等於占國內生產總值少於0.5%。由於中國部份與美國之貿易，涉及採購自其他國家零部件再出口，因而也受牽連。馬來西亞、泰國及南韓更依賴美國的直接貿易，三國對美國出口分別占各自GDP總值約6.5%、6%和4.5%；若貿易戰令全球出口增長普遍放緩，則這些國家將很可能受到影響。

人民幣曾升至2年半高位

在貿易戰初期，中國仍然釋出善意。3月26日人民幣升值至2年半高位，至6.273元；中國亦曾嘗試承諾開放更多市場，但最終仍未能說服到美國放下干戈，依然推出的制裁清單，並且是有針對性地阻止中國產業鏈往上移。在1333項產品列表中，70%均與「中國製造2025」的高增值產品相關；名單甚至包括還未有製造及出口的中國飛機。

中國的“核武器”還未亮相

雖然貿易戰似出現了良好轉機，但市場預期未來仍會面對更多的貿易磨擦風險及更長的談判時間；而面對貿易戰，中國或延續財政策激措施或較弱的人民幣政策，亦會對中國經濟增長帶來下行壓力。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰就提出，中美貿易緊張局勢或會在未來幾年內反復出現，這可能會鼓勵投資者焦點放在亞洲較倚賴內需、由結構性增長推動，並較少受到貿易衝突影響的行業和市場。

中國這次出動了大豆、飛機，可望迫使美國重返談判桌上。事實上，中國反擊的“核武器”——美國國債，還未有亮相。美國要「玩」貿易戰，真的可以玩得起嗎? 中國必然會奉陪到底的啊!

文：周燕芬

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