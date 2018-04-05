川普誓言降低赤字 美國2月貿易赤字却依舊接近十年高點

美國 2 月貿易赤字上升 1.6%，依舊接近十年高點。這突顯川普誓言大幅降低赤字，似乎是不可能的任務。

美國商務部週四公布，美國 2 月貿易赤字上升至 576 億美元，1 月為 567 億。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，2 月貿易赤字為 574 億美元。

2 月貿易赤字創下自 2008 年 10 月以來高點。僅僅一年前，美國貿易赤字為 459 億美元，較目前少 24%。

美國 2 月進口與出口雙雙創新記錄高點。2 月進口上升 1.7% 至 2620 億美元， 出口亦上升 1.7% 至 2044 億美元。

美國對中國 2 月商品貿易赤字為 347 億美元，對墨西哥為 122 億，德國為 129 億。

在川普總統任內，大量的貿易赤字成了美國與主要貿易夥伴的衝突焦點，對全球經濟構成了威脅。

本週，白宮說將對約 500 億美元的中國商品課徵關稅，中國隨即宣布了報復措施，引發了貿易戰擴大的擔憂。

川普曾誓言要削減貿易赤字，但在他的第一年任期，美國貿易赤字却上升到九年高點，達 5660 億美元，而且不太可能很快下降，因為許多向中國購買的商品，美國已不再生產。

而橫亙於眼前的問題是，2018 年初的大量赤字，將對國內生產毛額 (GDP) 成形拖累。

預期美國第一季 GDP 年率成長將低於 2%，去年第四季為成長 2.9%。