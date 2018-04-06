特朗普首席經濟顧問：預計美國將與中國達成貿易協議

北京時間5日晚間，美國白宮首席經濟顧問Kudlow對福克斯新聞表示，預計未來一段時間美國將與中國達成貿易協議，目前雙方所面臨的障礙都會被消除。

在被問及貿易行動對行業和華爾街的短期影響時，他表示，特朗普並未將此納入考量範圍。對於近日連遭特朗普攻擊的亞馬遜，他認為特朗普對於亞馬遜的擔憂是非常合理的。

Kudlow還提到，美國今年實現3-4%的經濟增速是可能的，他甚至認為美國經濟增速可以觸及5%，但不會維持太長時間。關於稅改，Kudlow表示，美國稅改計劃的第二階段不太可能立即進行，進一步的稅改工作可能會在今年晚些時候啟動。

昨日，就是他的一句話扭轉了美股走勢，令開盤大跌的股市迎來了「奇跡日」。同樣是在接受福布斯新聞采訪時他表示，貿易戰不能怪特朗普，要怪中國，股市不該對中美貿易關系緊張反應過度。中美兩國的關稅提議只是第一步，都還沒有真正實行。關稅可能永遠不會出現。

他當時稱，如果提議的關稅真正實行，那會導致緊張關系升級，可能更接近貿易戰。但現在只是把關稅計劃公布出來讓大家評議。“在采取任何行動以前至少還要兩個月。”

「不要反應過度，我們會看到這怎麽解決。到整個過程結束、彩虹的盡頭會有大筆黃金。」

這番講話後，昨日早盤大跌的美股跌幅明顯收窄，盤初跌近2%的納指轉漲，一度大跌500點的道指最終收漲約230點。

不過值得注意的是，庫德洛的以上言論不算意外。華爾街見聞上月提到，庫德洛曾公開批評特朗普的貿易立場和關稅。在臨近公布提名庫德洛時，特朗普說：「庫德洛已經在相信，關稅也可以是一種談判籌碼。」

昨日，中美貿易戰進入到第二回合PK，在美國公布對500億美元中國商品加征25%關稅的清單後，中國很快就拿到了對等的反制措施，對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅，總值也是500億美元。

當晚美國官方對貿易爭端態度的松動就有所松動。除了上述Kudlow的講話，美國商務部長羅斯也稱，中美貿易問題最終可能會通過協商解決。美國白宮官員則表示，特朗普政府沒有針對中國采取進一步貿易行動的計劃，焦點集中在實施已經宣布的貿易措施上。

針對美方舉措，外交部長王毅今天表態稱，美國以為搞保護主義就能占到便宜，是打錯了算盤。中美都是世界大國，應當彼此尊重，平等相待。美國向中國揮舞貿易制裁大棒，是找錯了對象。

世界經濟剛剛走上覆蘇軌道，全球貿易的增長仍很脆弱。美方此時以「美國優先」為由，對外頻頻挑起貿易戰，是典型的單邊主義，也是赤裸裸的經濟霸權，不僅嚴重違背世貿組織規則，動搖全球貿易體制根基，也勢必會沖擊世界經濟和全球貿易的正常發展。國際社會有必要共同抵制這種無視規則的單邊主義行徑，共同維護得來不易的全球經濟增長勢頭，共同讓那些自認為可以為所欲為的人恢覆理智完。

強硬表態之外，華爾街見聞此前也提到，中國方面的反制措施也更像是把美方拉回談判桌的舉動。稍早前，中國駐美國大使崔天凱會見美國代理國務卿沙利文。崔大使要求美方及早摒棄單邊主義、貿易保護主義的做法，停止對華301調查，通過對話協商的方式同中方解決有關分歧。

本文來自華爾街見聞

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