美股盤中─反彈走勢持續 道瓊上漲逾350點

週三，美國股市經歷了雲霄飛車走勢後，終場收高。今日在科技股上漲的帶動下，大盤進一步走高，道瓊上漲逾 350 點。

台北時間 23:39

道瓊工業平均指數上漲 333.68 點或 1.38% 至 24597.98。

Nasdaq 指數上漲 68.21 點或 0.98% 至 7110.32。

S&P 500 指數上漲 26.08 點或 0.98% 至 2670.77。

科技股帶領大盤走高，臉書股價上漲 3.2%，亞馬遜股價亦上漲逾 1%。

臉書執行長祖克伯說，在 Cambridge Analytica 的資料醜聞後，並未見到使用者的行為有明顯改變。臉書股價因而上漲。

週三，華爾街大幅震盪。道瓊工業平均指數收高逾 200 點，自盤中低點上漲逾 700 點。其他指數亦清除跌幅，終場收高。

分析師說，投資人必須接受股市的波動將會持續下去，低波動率的環境已不復存在。目前的環境下，壞消息的影響都不會持續。

因擔憂中美兩國可能爆發貿易戰，近幾個交易日，股市謹慎。

週三，中國宣布對 106 項美國產品課徵關稅，距美國政府發布對中國進口產品課稅清單不足 24 小時。該消息使得股市大幅下跌，但隨後因川普政府試圖淡化貿易戰擔憂，股市反彈。

經濟數據方面，美國上週初次申請失業金人數為 24.2 萬人，高於預估的 22.5 萬人，但仍接近 1970 年代以來低點。