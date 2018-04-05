傳蘋果正在開發曲面iPhone 以及隔空手勢控制功能

據知情人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) 正在為未來的 iPhone 研究隔空手勢控制和弧形屏幕，以助在日益擁擠的市場中劃分出其更具特色的產品。

新的控制功能可讓 iPhone 用戶只需讓手指靠近螢幕而不用實際點擊就可執行某些指令。一位熟悉該項工作的人士表示，如果蘋果選擇繼續研發下去，那麼這項新技術最快也要兩年後才能問世。

蘋果長期以來一直致力於開發人類與電腦互動的新方式。1980 年代初，聯合創始人賈伯斯 (Steve Jobs) 將滑鼠普及化。蘋果最新的 iPhone 擁有稱為 3D Touch 的功能，根據不同的手指壓力作出不同的反應。這位人士說，最新的手勢控制技術也將考慮到手指對應螢幕的問題。

據知情人士透露，蘋果同時還在開發自上而下逐漸內彎的 iPhone 顯示器。這與最新的三星智慧手機只在螢幕邊緣向下彎曲截然不同。截至目前為止，每款 iPhone 都使用平面顯示器。iPhone X 的 OLED 螢幕在底部稍微彎曲，但人眼幾乎無法辨識。

OLED 顯示器可以彎曲或甚至折疊，不像現有 iPhone 中使用缺乏彈性的 LCD 螢幕。該人士表示，彎曲的 iPhone 最快也要兩三年才能開發出來。《彭博社》上個月報導表示，蘋果還在研究新的 MicroLED 螢幕，但也至少還要 3 到 5 年的時間。

這兩項功能仍處於早期研發階段，蘋果也可能會選擇停止開發。蘋果發言人拒絕發表評論。

新的科技可讓蘋果在同質化越來越高的智慧手機市場脫穎而出。為了保持現有的領先地位，蘋果必須要引入更新的功能和設計。三星 (005930-KR) 已經在研究可折式智慧手機，而華為在亞洲市場的市占率也有所提高。

三星幾年前推出了一項名為「空中手勢」的功能，可讓用戶在手機上方揮手來接聽電話並瀏覽網頁。谷歌 (Google) (GOOG-US) 的 ATAP 研究小組一直在透過 Project Soli 計畫研究類似的技術。熟悉情況的人士稱，蘋果的設計需要讓手比 Soli 計畫更接近螢幕。該人士解釋，這項功能將依賴顯示器本身內置的技術，而不是通過手機螢幕上方的動作感知器，就像三星研發的功能一樣。