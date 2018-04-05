葉倫卸任後首次出席商業活動 預計利率將保持相對低位

摘要：據路透，在卸任聯準會主席一職兩個月後，葉倫近日出席了一場由傑富瑞投資銀行主辦的有償商業活動。葉倫在和華爾街高管們交流中表示，她認為通膨是可控的，不太可能出現飆升，因此利率也將保持在相對降低的水平。

據路透報導，在卸任聯準會主席一職兩個月後，葉倫近日現身華爾街，出席了一場有償商業活動。

據上述報導，由傑富瑞投資銀行主辦的這場活動，包括了一個有 100 多名該投行客戶參與的問題環節和一個 40 人的晚宴。葉倫在和華爾街高管們交流中表示，她認為通膨是可控的，不太可能出現飆升，因此利率也將保持在相對降低的水平。

葉倫在路透的採訪中表示，她是有償參加這場活動，但並未透露具體的報酬金額。

葉倫卸任聯準會主席後，在美國智庫布魯金斯學會擔任研究員。

上個月，葉倫卸任後首次公開亮相，於美國費城發表講話並接受提問。在賓夕法尼亞大學沃頓商學院舉辦的一場活動上，葉倫稱，預防美國經濟過熱，升息是必要的，但需要嚴控步伐來讓通膨升至 2% 的目標水平。

即便是不在其位，投資者們對前聯準會主席們的觀點依然十分感興趣。

因為投資者們通常相信，當前所處的經濟和市場環境很大程度上和前主席們在位時的政策立場密切相關，而繼任者通常和前任們在政策制定上保持着一定的承接性。

葉倫的四年任期內，美國失業率從 6.7% 降至 4.1%。在貨幣政策正常化的道路上，葉倫任內美國就業形式轉好，也未出現高於預期的通膨。葉倫主張聯準會以系統、可預測和透明的方式表明政策立場，而不是拋出一些曖昧的信號讓市場摸不着頭腦。

根據規定，只要不違反保密協議，卸任後聯準會前主席們可以就美國經濟任意發表觀點。

前聯準會主席柏南奇在卸任後就忙碌於各種活動。在卸任一個月後，他在參加阿布扎比銀行業會議時獲得了 25 萬美元的酬勞。與之形成對比的是，柏南奇擔任聯準會主席的 8 年時間裡，平均年薪只有約 20 萬美元。

而在美國甚至全球經濟界說話「一言九鼎」的葛林斯潘，即便是離開聯準會後，他的言論依然能夠攪動市場。

2006 年 2 月，葛林斯潘在離任聯準會後的一周，就參加了雷曼兄弟投資銀行主辦的一場活動。據媒體報導，葛林斯潘當日的出場費超過了 10 萬美元。

在那場活動上，葛林斯潘對是否應該繼續升息進行了一倍評論，當時他表示美國經濟增長勢頭強勁，利率應該繼續上調，這番言論傳出去後，市場馬上做出反應，美元走強。

『新聞來源／華爾街見聞』