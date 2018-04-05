人民日報：這場貿易戰，中國有底氣打贏！

摘要：人民日報評論文章稱，就在美方清單公布不到 24 小時後，中方正式亮劍，而且是同等力度、同等規模，反擊之快、勁道之猛、決心之大，恐怕連美國人自己都沒想到。

中國放大招了！北京時間 4 月 4 日 15 點 30 分許，針對美方 301 調查，中方決定對美國大豆、汽車、化工品等 14 類 106 項商品加征關稅。這場直指美國經濟七寸的反擊戰，打得准，打得好，打得解氣！

儘管中方一再嚴正交涉，但美方一意孤行，仍在東部時間 4 月 3 日向我掄起貿易保護主義大棒。美方開出的徵稅清單涉及我約 500 億美元、涵蓋約 1300 個稅號的產品，尤其是瞄準了中國高新技術領域，可謂損人沒商量。然而，就在美方清單公布不到 24 小時後，中方就正式亮劍，而且是同等力度、同等規模，反擊之快、勁道之猛、決心之大，恐怕連美國人自己都沒想到。

「中國不想打貿易戰，但中國也不怕打貿易戰。」這不是一句簡單的外交辭令，而是中國說到做到的充足底氣，也是中國對打贏這場貿易戰的高度自信。

這份必贏的自信，來自規模第一的消費市場。作為世界上最大的發展中國家和人口大國，中國的市場潛力是其他經濟體不可比肩的。經過 40 年改革開放，中國人富起來、強起來了，「買買買」的消費能量讓全世界刮目相看，任何聰明的商人都會垂涎三尺，失去了中國這個最大的消費市場，美國經濟必將遭受重創。

這份必贏的自信，來自貢獻最大的增長動能。近五年來，中國經濟一枝獨秀，對世界經濟增長的貢獻超過 30%，成為主引擎。去年中國經濟總量跨過 80 兆元大關，已從當年的「小個頭」成長為今天的「新巨人」，在世界經濟中的分量和話語權與日俱增，中美之間的貿易摩擦，不再是高個子欺負矮個子，而是兩個世界級巨人的博弈。快速增長的中國經濟，讓勝利的天平日漸傾向中國。

這份必贏的自信，來自韌性十足的經濟體質。近年來，供給側結構性改革在中國深入推進，高質量發展之路堅定不移，中國經濟顏值高氣質好，經濟增長由原來更多依賴出口轉向消費主導，國內消費連續多年成為經濟增長的火車頭，抵禦外部衝擊的能力不斷增強。同時，中國與新興國家的外貿成為新亮點，經貿朋友圈越來越大、越來越緊密，足以應對貿易摩擦可能給經濟發展帶來的不利影響。

得道多助，失道寡助。長期以來，美國慣於對其他國家的經貿政策發難，實施加征關稅、限制投資等措施，僅 301 調查就搞了 125 起之多。美方此次對華 301 調查，是典型的單邊主義和保護主義行徑，不僅公然違反世貿組織規則，也背離了 1994 年美國總統向國會提交的《行政行動聲明》。美國過去和今天的這些行為，完全是一副霸權主義和強權政治的嘴臉，已經並將繼續遭到包括中國在內的世界各國鄙棄，既輸了道義，又輸了生意，必將以徹底失敗而告終。

經濟全球化已成為不可逆的時代潮流，是世界人民心嚮往之的發展主流，單邊主義與多邊貿易體制水火不容，美方動輒發起貿易戰的行徑，完全逆經濟全球化潮流而動，今天矛頭指向中國，明天就可能對準其他國家，如果任由這種保護主義肆虐，就會葬送經濟全球化帶來的發展紅利，讓世界吞下貿易保護主義的苦果。

現在，不僅是其他國家，就連美國國內的聲音，都對這場貿易戰強烈不滿，不少美國消費者發愁美方對華產品徵稅行為會增加日常生活成本，美國農業州的農民們以打廣告的形式抵制對華貿易戰，美國多個產業表達了對美方對華經貿策略的質疑和擔憂……

面對美國的公然挑釁，中國有信心、有實力、有底牌，在任何貿易戰面前給予強有力的反擊，讓美國為自己不負責任的霸道行為付出代價。中國也有意願、有誠心、有行動，與世界各國一道，積極維護多邊貿易體制權威，共同建設開放型世界經濟。

本文作者余柯，來自人民網，原文標題《這場貿易戰，中國有底氣打贏！》。

『新聞來源／華爾街見聞』