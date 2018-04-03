中國反擊後 美國主戰派官員認為中美雙方關稅行動不會升級

在中國採取以牙還牙手段，對 128 項美國進口產品課徵關稅，稅率最高 25%，藉以回應美國對進口鋼鋁產品課稅後，路透報導，主戰派大將美國國家貿易委員會主任納瓦羅 (Peter Navarro) 認為，美國與中國不應採取針鋒相對的關稅行動，進而導致貿易緊張關係升級。在接受美國財經媒體 CNBC 電視台專訪時，中國對價值 30 億美元的美國水果、堅果、紅酒、冷凍豬肉、鋼管與鋁廢料徵收關稅，美國如何回應時，納瓦羅表示，「我不認為這會是你來我往的行動回應。不應該是這樣，那只會導致情勢逐漸升級。」



做為川普的貿易事務顧問，納瓦羅提到，川普堅持促進兩國貿易領域公平競爭的行動路線。



白宮週一指責中國扭曲全球市場，並稱中方不該以 “美國公平交易的產品” 為目標。在此之前，中國對 128 項美國進口產品課徵關稅，藉以回應美國對進口鋼鋁產品課稅。



白宮發言人 Lindsay Walters 在聲明中指出，「中國的補貼及產能持續過剩，才是鋼鐵危機的根源。中國不該以公平交易的美國出口產品為目標，而是需要停止不公平貿易操作，這些做法危害美國國家安全，並扭曲全球市場。」







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