〈美中貿易戰〉電視整機成本恐上升 美國消費者最受傷

針對美國發布的建議關稅清單，其中涉及電視的情況，群智諮詢 (Sigmaintell) 全球電視產業資深分析師彭預涵認為，雖有解決方案，但整機廠商供應鏈速度下降，整個產業鏈成本將上升，進而影響整機成本增加，而由於美國並沒有太多電視整機製造布局，因此預期最後受影響的還是美國消費者。

彭預涵指出， 大部分電視整機廠和代工廠在墨西哥有布局工廠，因此絕大部分廠商會選用墨西哥生產出口，或尋找墨西哥客戶客戶合作方式解決這次關稅變化問題；但是，雖有解決方案，可是整機產業鏈成本恐上升。

彭預涵說，整機成本上升，將進一步影響美國電視市場銷售量，因美國市場沒有太多電視整機製造，最終受傷的還是美國消費者；品牌及通路廠商則預計 60 天公示期裡再次跟政府協商，希望能尋找到更合理的解決方案穩定市場。

針對最終關稅方案的確認，群智諮詢認為，會對整個產業鏈帶來短期的波動，上下游應協力應對這次關稅調整。

美國貿易代表署 (USTR) 公布建議對中國大陸課稅清單 (HS 8 位碼) ，包括對航太、資訊及通訊科技、機器人及機械產品等 1333 項產品加徵 25% 額外關稅；主要項目包含藥品、醫療器材、鋼鐵、鋁材、機械、重電、電視機、儀器、運輸工具及船舶；依美國海關統計，2017 年該等產品自中國大陸進口金額 464.16 億美元，估計今年約有 500 億美元。