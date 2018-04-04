〈Q2產業景氣展望〉非蘋新機加持 全球智慧手機看漲 但台灣市場仍看淡

由於蘋果新 iPhone 系列手機向來在第 3 季底才對外亮相，上半年就成為非蘋陣營搶占市場的重要時間點，今年來包括三星、Sony、華為等已陸續發表上半年旗艦機及上市，宏達電 (2498-TW) 傳 5 月發表新旗艦；IDC 台灣資深研究經理嚴蘭欣指出，非蘋新機效益可望發酵，全球智慧手機市場第 2 季看漲，值得關注的是，台灣市場仍是看淡。

嚴蘭欣表示，台灣手機市場飽和，已是成熟狀態，換機潮時間拉長，從以往 1.5-2 年已拉長至 2-3 年，這點可以從電信業的綁約周期看出來，另外，在農曆年買手機熱況也有減少情況，但仍是首季支撐，預期台灣第 2 季市場仍然看淡。

以全球市場來看，她分析，非蘋新機陸續在第 1 季及第 2 季初上市，新機效應將在第 2 季發酵，預期包括第 2 季將較第 1 季及去年同期呈現成長趨勢，除非蘋新機外，蘋果 iPhone 銷售仍可望較去年同期小幅成長，支撐整季表現，但若以季對季來說，第 2 季 iPhone 銷售則較首季下滑。

嚴蘭欣指出，全球智慧手機市場今年可望逐季上揚，第 1 季是最淡的一個季度；但如果以台灣市場來看，第 2 季恐是今年最低，第 3 季有蘋果新機，及非蘋陣營下半年的新機助陣，可望出現回升。