三大法人賣超104億元 外資連2天大砍鴻海 加碼反向商品避險

台股今 (3) 日因美股大跌，指數一度回測半年線，不過終場仍順利守住，然後鴻海續遭外資大砍，台灣 50 反 1 及富邦 VIX 都見到外資大舉加碼，避險心態明顯。三大法人部分，外資及陸資賣超 86.65 億元，外資自營商賣買超 1.83 億元，投信賣超 7.72 億元，自營商自行賣超 1.95 億元，自營商避險賣超 7.94 億元，合計賣超 104.26 億元。

期貨部分，三大法人則是自營商單獨偏多，外資減碼多單 1646 口，淨部位多單來到 47464 口；投信加碼空單 628 口，淨部位空單來到 33057 口；自營商續回補空單 272 口，淨部位空單來到 8171 口，合計三大法人減碼多單 2002 口，淨部位多單為 6418 口。

外資今天買盤相當分散，而且又以傳產較多，包括南亞、大亞、新光鋼、中電、潤泰全、遠東新等都有還是有逾 1000 張的買盤加持。至於電子股部分，則僅有強貿、中華電、台郡、至上、大毅等，獲得外資超過 1000 張買超。

至於電子三雄外資則是大砍鴻海及台積電，其中鴻海賣超達 2.7 萬張，台積電也有逾萬張賣超，不過外資對大立光則是中止連 6 賣。

另外金融股也還是外資主要賣超族群，包括兆豐金、中信金、永豐金、國泰金、新光金、元大金、第一金、富邦金、台新金、合庫金、華南金、開發金等均遭賣超，僅玉山金獲買超。

ETF 部分，外資連續 2 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 3 天沒有買賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也是連續 2 天買超，。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 20211 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，買超 14543 張，第 3 名元大 S&P 原油反 1，買超 4180 張，第 4 名宏盛麥證 77 購 01，買超 3807 張，第 5 名大成鋼麥證 78 購 01，買超 3687 張。6 到 10 名依序為，技嘉麥證 7A 購 02，買超 3680 張；友達麥證 78 購 01，買超 3453 張；聯電麥證 78 購 01，買超 3368 張；華新麥證 7A 購 01，買超 3338 張；力麗麥證 7A 購 01，買超 3213 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 27478 張，第 2 名群創，賣超張數 12200 張，第 3 名台積電，賣超張數 10817 張，第 4 名緯創，賣超 8516 張，第 5 名彩晶，賣超 8373 張，6 到 10 名依序為，旺宏日盛 75 購 01，賣超 8067 張；旺宏凱基 75 購 01，賣超 8000 張；兆豐金，賣超 7942 張；旺宏統一 75 購 02，賣超 7888 張；日月光，賣超 7316 張。

法人表示，外資因為遇到美股大跌，加上又有長假，避險心態相當明顯，不僅持續砍出電子權值股，同時反向看空的金融商品，也見到外資出現較大的布局動作，整體來看，美國將在本周內陸續公告對中國要加徵進口關稅的名單，科技股壓力不小，因此外資也是抱持同樣心態，先行退場，並透過反向商品來避險。