連日本人都不能忍了？日本央行警告公眾小心數位貨幣風險

摘要：面對「幣圈」寒冬，以隱忍著稱的日本人，也漸漸露出了「變節」之態。日本央行警告投資者，不要被「高科技形象」的浮雲遮眼，也不要被「各種謠言」的亂花迷眼。

上周，日本央行面向公眾發布「風險提示」，指出數位貨幣缺乏央行背書，不是傳統貨幣，本身存在盜竊、投機等風險，並警告公眾不要被「高科技形象」的浮雲遮眼，也不要被「各種謠言」的亂花迷眼。此前，日本一直領幣圈風氣之先，官方和民間對數位貨幣都推崇備至，這次「警告」顯露出其態度的微妙變化。

日本央行在其直屬金融教育網站上，特辟「讓我們來思考數位貨幣」一欄，列出 「七問七答」：數位貨幣是貨幣嗎？有何用途？有利可圖？何以定價？投資需要注意什麼？可能會被盜用嗎？是否應該禁止數位貨幣？

（圖片來自日本央行的金融教育網站）

日本央行此番作為可謂因時制宜、遇「冷」而為。今年第一季，比特幣和數位貨幣整體都創下了史上表現最差，比特幣當季市值蒸發超過 1200 億美元。同時，此前日本數位貨幣交易所 Coincheck 約 5.3 億美元的數位貨幣失竊案，也驚醒了日本幣圈的「太平夢」。在上述背景下，日本央行列出「七問七答」，一方面會起到警醒世人的作用，但另一方面也有可能雪上加霜地下挫幣圈的投資熱情。截至本文發稿，比特幣價格為 7401 美元。

作為西方唯一支持數位貨幣的主要經濟體，日本不僅創立了全球首家數位貨幣交易所 Mt. Gox，而且在去年成為首個使數位貨幣合法化的國家。據科技媒體 phys.org 稱，全球約有一半的比特幣交易以日元計價，日本有 16 家數位貨幣交易所，僅比特幣所有者就有 200 萬至 300 萬。

可以說，日本在數位貨幣領域一直矗立潮頭、走在前列。因此，儘管此番「風險提示」顯露了日本態度的微妙變化，但是字裡行間依稀可辨其「相信未來」的信念。在針對「是否應該禁止數位貨幣？」這一問題時，日本央行稱道：

儘管現有體系未能實現數位貨幣被發明出來的初衷，但是隨著科技水平的充分發展，新的體系會被創造出來，人們的生活因此會大幅度改善。

『新聞來源／華爾街見聞』