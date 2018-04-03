文╱蕭歆諺

迎接週末，你都怎麼過？

現代人工作壓力大，生活步調緊湊，很難有完整的週休二日可以好好休息，一日遊和半日遊因此一直是市場的主流形式。根據交通部觀光局的最新統計，2016 年國人的旅遊天數以一日最多，高達七成的國人外出旅遊都集中在一天之內。

受限於時間緊促，一日遊的旅人自然不會花太多時間在交通往返上，大多選擇在住家附近的縣市遊玩。可惜的是，一樣的觀光景點去了再去，早已沒有新意，加上台灣有許多景點都是「一次性」的：不會有讓人想再去一次的期待，不禁讓人思考，有沒有新的方法可以放鬆身心？

深度旅遊，也許是個新解方。

「參加台北街頭導覽的遊客，高達八成是台北人，」知名的導覽品牌「台北城市散步」執行長邱翊表示，深度旅遊是全球風潮，在台灣也逐漸成為一股趨勢。但明明是再熟悉不過的街景，為什麼還要花錢花時間重新認識？

夠深，就有新東西。邱翊解釋，深度旅遊是一種偏學習性的、貼近當地的旅遊方式。過去我們外出旅行，都會用「外地人」的角度由上而下審視一個地方與景點，比較是用既有框架去看別人，很難真實體驗在地人的生活與想法。例如許多觀光客著迷跟風的旅遊景點，在地人根本不會去。

深度旅遊 學習性濃厚、貼近在地日常

2012 年邱翊創辦台北城市散步，就是希望帶大家重新認識大稻埕。從小在大稻埕長大的邱翊，有感於大家對此地的印象都停留在「年貨大街」「迪化街」「髒亂」等刻板印象，十分氣憤，放棄了原先規劃國外旅遊的穩定工作，仿效外國的 walking tour，自己規劃設計街頭導覽，帶大家重新認識大稻埕。

「深入了解才能學會尊重，」邱翊舉例，他們曾經辦過「城市無間道」主題導覽，透過散步帶領遊客認識幫派、角頭、殯儀館等次文化，頗受好評。尤其有條路線是由「媽媽桑」帶路，走讀林森北路的日式酒店，讓不少人對「陪酒文化」為之改觀。

有別於走馬看花的觀光行程，藉由在地人的導覽，漫步於實際生活場域，不但可打開感官深入認識一個地方文化，甚至連結社會議題。

邱翊觀察，在知識焦慮的年代，這類深度旅遊可以滿足旅人的求知慾，在假日時多一個學習性濃厚的導覽可以選擇。

「日本的國內旅遊產值高於國外旅遊，台灣則相反。」邱翊期待，未來國內深度旅遊能幫助旅人重新反思與認識腳下這片土地，找回對自己的認同與台灣的美好。

除了街頭導覽，深度旅遊還有很多種玩法。乘著這股趨勢，本期《好享生活》精選三條新創團隊規劃的路線，走訪艋舺、礁溪與竹南三地，探索冷門但饒富趣味的新景點。用全新的眼光觀看我們熟悉的土地，帶您透過一日深度旅遊，重新認識台灣。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 4 月

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