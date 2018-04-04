外資分析師用5年搞民宿　AsiaYo一躍台灣訂房龍頭

撰文 / 今周刊 勵心如

卸下外資分析師身分，鄭兆剛投身網路創業，以五年時間打造出台灣本土最大民宿訂房平台 AsiaYo，到底 AsiaYo 具備什麼潛質，能吸引日本電商龍頭樂天市場（Rakuten）主動上門談合作？

在亞洲遊科技（AsiaYo）台北總公司辦公室，鄭兆剛穿著帽 T、一身休閒打扮現身。作為新創企業 AsiaYo 的創辦人，2015 年，他在距離現在辦公室僅 100 公尺外的里昂證券管理一個近 20 人的部門，每天西裝革履，是朝九晚五的白領金童。沒想到金融金童卻決定跨出舒適圈，自行創業。

2013 年，屆四十不惑之年的鄭兆剛決定跨出第一步，他悄悄聘雇 4 名員工，從零開始，開發 AsiaYo 平台。但當時他沒想到的是，5 年後，這個平台會被日本電商龍頭樂天一眼看上，雙方成為了合作夥伴。

鄭兆剛如何在 5 年期間打造出這個台灣第一大民宿訂房平台？樂天又看上他的什麼？

AsiaYo 網站上線的第一年，起初 1 個月可能就 10、20 筆訂單，「一開始我不是那麼篤定。」鄭兆剛坦言，一開始摸著石頭過河，直到 2015 年 11 月才第一次看到方向。

成功起點 訂房服務結合賽事

彰化田中馬拉松每年報名人數破萬，一直有旅館資源不足問題，鄭兆剛主動向田中自治會提案，提出房間分享計畫，也就是把田中鎮上居民的閒置房間放在 AsiaYo 平台上，和賽事報名網站串接、引導參賽者到 AsiaYo 訂房，結果 1500 個床位，很快就訂滿。

此次合作，讓 AsiaYo 確立了與運動賽事結合的模式，之後，他們陸續找了「運動筆記」等活動平台合作，與各個賽事報名網頁串接平台入口，「早期透過這樣的合作，把知名度往外散播。」他同時也下一個重大決定，就是進軍海外。

一開始 AsiaYo 上的房源都來自台灣，考慮到台灣一年去日本觀光的人約 400 多萬，日本顯然是合適的海外第一站，但「日本房東絕大多數講日文，台灣房客多數講中文。」鄭兆剛認為，平台若能成功扮演協助溝通的角色，就有商機。想跨出海外，客服是否能應付，是首要挑戰。為了因應日本訂房需求，員工人數也從原本的 18 人擴增近一倍。

籌備半年，2016 年 6 月，日本訂房服務上線，看似冒險的一著棋，卻是大躍進的一步。「運作 4 個月，日本訂單就超過台灣！」鄭兆剛說，這一大步也終止了燒錢階段，2016 年 10 月，現金流就轉正，可以損益兩平，現在平均每月媒合約 1 萬 5 千個訂房晚上（Room nights）。緊接著 2017 年 1 月，鄭兆剛就向外募集資金，成功拿到 1 億元創投資金，一切步入成長軌道。日本模式成功後，鄭兆剛接著瞄準韓國、泰國市場，並確定由當地人來主管的經營模式。

來源：《今周刊》 1110 期

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