山形女子旅 秘境溫泉感受暖心人情味

【撰文、攝影｜陳淑玲】

隱隱日本東北地區，倚山靠海的山形擁有豐富的山海資源，，這次循著秘境鄉的追尋腳步，一探各地溫泉、美景、美食，與可愛的山形人相遇，感受他們愛土地愛家鄉的真實心情！

時の宿すみれ

隱藏在米澤市深山內，有著許多旅館規矩，卻讓許多住過的客人難忘，這是被稱為 - 大人の れ家「時の宿 すみれ」。改造舊傳統旅宿，全館只有 10 間房、每間房限定 2 個人住的特別規定，高挑氣質的女將黃木綾子說：「故鄉米澤是一處好山好水的地方，而旅館所處的位置又私密且珍貴，真的很適合讓『生命中最珍貴的人』一起來享受。」因此，這麼多「規定」其實是因為要讓彼此能靜下來，好好珍惜對方。安靜的房內沒有電視與鬧鐘，館內兩間對著山景無遮蔽個室溫泉風呂，入住客人均可無限次數使用，彷彿泡在大自然裡。

家裡本業是以販售米澤牛為主的肉舖，旅館晚餐選用自家牧場培育的最高級米澤牛，搭配鄰近地區的野蔬時菜，米澤牛握壽司、牛尾湯、米澤牛排或壽喜燒，味蕾也獲得極大的滿足。

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赤湯 泉觀光案 所ゆーなびからころ館

進入南陽市的絕佳造訪之地，由赤湯溫泉協會共同經營的觀光諮詢中心，改造江戶時代百年古民家建築打造，並在裡頭提供觀光資訊、代訂飯店服務、以及許多赤湯溫泉周邊雜貨。圍繞在遊客中心左側的免費足湯，在開放的空間裡享受暖暖溫泉湯的潤澤，往山邊看過去就是烏帽子山公園的景色與赤湯溫泉街景，真的讓人身心都舒暢呢！

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最上川高見屋別邸 紅

高見屋旅館集團是山形有名的旅店集團，發源於藏王山上，目前已經在山形有了 12 間旅店，每一間都有溫泉是最大特色。初心就是希望能發揚山形的美。「我們高見屋，起緣於山形、也致力於推廣山形，所以高見屋集團只開業在山形境內，這是我們對故鄉的認同與歸屬感！」女將岡崎純子這麼分享著。

例如「高見屋最上川 別邸 紅」佇立在最上川畔，樸質設計卻能擁有「每間房間都能看到最上川」的優勢，也讓入住這裡成了遊船完後最佳選擇。總共僅有 20 間客房，也是將安靜留給客人的最佳表現，房型雖然有些不同，但最大的相同點都一定有著滿滿最上川漂亮景緻。大眾溫泉池窗外就是廣大的最上川河景及山巒景緻，若是走下階梯抵達更下一層樓的戶外風呂，更真的有彷彿與最上川平行在泡湯獨特感受呢！

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來源：《行遍天下》 2018 年 4 月

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