【華冠投顧】武傑電台:連假後台股如何看待?

◆ 箱型震盪 6

長假前夕，台股回測半年線。台股在美股的重挫下，早盤下跌 - 50 點開出，指數盤中一度大跌 - 112 點；中場過後，低檔買盤轉強，指數跌幅縮小，終場下跌 - 66 點作收，收在 10821 點，成交量 1161 億。

受到中美貿易戰加溫，三大法人大賣 - 104 億，指數再測了一次 10800 點。今天因為盤中大跌影響，成交量稍有放大到 1161 億；但整體來看，台股都是長假的震盪。所以對於後勢盤勢的規劃，延續我們先前的分析… 目前台股上有鍋蓋、下有鐵板，台股就是 11000 點上下 300 點的『箱型震盪』。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是漲跌互見，但這禮拜中美貿易戰有暫緩的趨勢，今天台股開盤下跌 50 點，最終收盤收跌 66 點，收在 10821 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響下跌，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況有加入武傑 LINE@家族的朋友武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，而今天加入 LINE@也可以預約武傑最新贈送資料『戀愛 3 部曲』，有需要的投資朋友也歡迎索取! 最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



個股方面今天股王 3008 大立光持平收在 3185 元， 2317 鴻海下跌收在 87.2 元，權值王 2330 台積電小跌收在 244 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 2013 中鋼構、1597 直得、6497 亞獅康、1514 亞力、6472 保瑞、3708 上緯投、1786 科妍… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 2614 東森、8101 華冠、8287 英格爾、8069 元太、5317 凱美、3689 湧德… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估