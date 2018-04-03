文．洪寶山 (理財周刊發行人)

台灣有多「薪」酸，數字會說話。根據人力銀行調查，有高達七成二的三十五歲以下年輕人平均月薪不到四萬元。整體台灣勞工平均月薪約新台幣三萬七千元，雖被 IMF 列為先進經濟體，但根據勞動部調查，我國平均月薪加上獎金與加班費為四萬八千多元，則遠低於香港五萬六、南韓的九萬，以及新加坡的十二萬，在亞洲國家中排名落後。

政府呼籲要企業帶頭加薪，卻連公股銀行都唱反調，日前有土地銀行新店員工訓練所公告，徵求六個月短期契約工，月薪只有 22K，還要自付勞健保，計算下來還低於最低薪資。

台灣薪資停滯不前，重點還是在產業創新不足，過去仰賴的科技代工時代已經過去，新興國家崛起取代了台灣的優勢，加上出口面臨中國的價格競爭，創新能力又比不上日、韓、歐美，台灣陷入企業沒有前景、員工無法加薪的惡性循環。各個產業有其各自的問題，但共同點都在「創新」能力不足。

台灣薪資落後，出走海外是否是好的選擇？根據人力銀行統計，2016 年台灣赴海外工作人數將近 73 萬人，平均年薪 112 萬元，比在台灣工作平均 62 萬年薪足足多了 50 萬元。

再根據人力銀行的調查顯示，有六成以上的上班族想要赴海外工作。根據主計處資料顯示，2009 到 2016 年國人赴海外工作者增加六萬六千人，其中赴東南亞明顯增加三萬四千人，蔡政府近年力推新南向，積極進行人才培訓與媒合的成效已逐漸擴及到民間。

只是要能在海外工作賺高薪也要有本事，而不是成為「台勞」。須具備哪些本事呢？我建議從一個趨勢來觀察，就是品牌價值，Brand Finance 每年都會公布全球品牌價值排行，今年由亞馬遜奪得榜首，蘋果與谷歌分別是第二和第三名。三星位居第四，是亞洲品牌中排名最高。亞馬遜、谷歌近期發展都放在雲端、人工智慧，蘋果與三星則不斷創新產品服務，擴大市佔率。

跟著趨勢找工作，如果台灣的產業創新跟不上時代潮流，個人必須自立自強，不管是大數據、機器學習都是當前最搶手的人力需求，跨產業整合能力更是業界所需，只要你有能力，就能加入品牌大廠帶動的商機，賺的絕對不只是新台幣而已。

來源：《理財周刊》 919 期

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