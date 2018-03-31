首家進駐OTT的虛擬購物 東森購物增百萬用戶

東森 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (31) 日起上架遠傳 friDay 影音，藉此一口氣增加 160 萬收視戶，也成為首家進駐 OTT 平台的虛擬購物業者，東森表示，年中將在中華電信 MOD 再開出專賣日本和韓國商品的購物台。

東森集團總裁暨執行策略長王令麟日前表示，數位匯流已是趨勢，僅依靠單一通路銷售的企業，難以迎戰競爭激烈的外在環境，因此東森購物今年將持續開創多通路營收和跨螢通路整合，包括電視購物、中華電信 MOD、型錄、網路、行動 APP、電話行銷、OTT 平台、直銷和內容行銷等多通路。

為瞭解 OTT 收視族群消費潛力，東森購物日前透過網路與電話進行隨機調查，結果顯示 77% 受訪者使用過 OTT 影音服務平台，經常使用的 OTT 平台以 YouTube 占 85.3% 最高。

而 OTT 觀眾每人每天平均花 81.2 分鐘收看，又以 41 歲以上女性、北部地區觀眾收看時間較長；在 OTT 購物意願方面，有 32.1% 的受訪者表示會想要使用 OTT 所提供的影音短視頻購物服務，以 31 歲以上男性、北部與中部地區民眾居多；若提供較市場優惠 10% 的商品價格，有 55.8% 的受訪者表示會有意願購買。

儘管電商市場處於高競爭環境，東森購物去年營收 139 億元，獲利 4.8 億元，維持穩健成長，東森購物董事會通過每股擬配發現金股利 4 元創新高，估計持股其 25% 的東森可取得現金股利 1.05 億元，東森 3 月以來已股價大漲 20%。