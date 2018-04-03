歐股盤前─貿易戰疑慮升溫、美股重挫 指數期貨走跌

中國對美祭出關稅報復行動，貿易戰疑慮升溫，加上美國總統川普再度抨擊亞馬遜，造成科技股震盪，週一美股重挫；週二 (3 日) 歐股盤前，主要指數期貨走跌。

台北時間週二下午 2 點 25 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.91%，英國 FTSE 指數期貨下跌 0.79%，德國 DAX 指數期貨下跌 1.00%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.72%。

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國政府日前宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。

在此同時，美方也計畫於本週，公布對中國課徵上看 600 億美元關稅的清單，包括科技產品、服飾、鞋類，都可能納入其中。

上述情況使貿易戰疑慮升溫，加上川普再度抨擊亞馬遜，導致科技股震盪，週一道瓊指數大跌 1.9%，標普 500 指數收跌 2.23%，那斯達克指數下跌 2.74%。

經濟數據方面，倫敦時間週二上午 9 點，將公布歐元區製造業 PMI 指數。