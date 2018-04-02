今年第一季譜下休止符，全球股市漲跌互見，台股首季表現可圈可點，加權指數上漲 276.63，漲幅 2.59%，OTC 上漲 4.4%，摩台指數漲 3.55%，表現在中、港、台三地最出色。台股有低本益比及超高殖利率的優勢。不過亞洲股市表現最搶眼的市場在越南！去年越南才剛剛辦完 APEC，去年交出經濟成長率 6.8% 的好成績，今年第一季越南政府以超高效能宣布首季經濟成長率達 7.38%，已超越中國，成為亞洲經濟成長最亮眼的國家。



有了好的基本面加持，越南胡志明股市去年從 664.87 漲到 984.24，創下 48.03% 的驚人漲幅，河內股市也大漲 36.74%。今年首季胡志明股市再漲 19.32%，再進一步寫下 1187.42 的高價，河內股市也創下 136.28 的新高。在東恊市場從菲律賓，印尼，泰國，馬來西亞等地股市相繼大漲後，越南股市可望接下一棒，成為亞洲新興市場最亮眼的市場。



越南在 2003 年後，被高盛評選為金磚第五國，外資大規模湧入，不過，越南官僚體系效率沒有中國那麼好，公共建設落後，如今在中國大陸，東恊國家經濟紛紛起飛後，越南這個人口近億的市場終於啓動。



越南是台商布局最久的市場，尤其是中國工資全面水漲船高後，台灣的紡織，鞋業，甚至鋼鐵業都往越南移動，這一波越南的成長，台商也將沾光。



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