越南2020年前料成為韓國第二大出口市場

彭博社報導，面對美中兩國間貿易緊張局勢持續加劇，韓國正努力加深與越南間的合作關係。越南正逐漸超越美國，成為韓國企業的第二大出口市場。韓國總統文在寅希望擴大與東南亞間的貿易往來，幫助三星電子等企業巨頭讓生產基地和出口市場更加多元化。韓國方面逐漸將受川普領導的美國，視為一個日益苛刻且不可靠的貿易夥伴；同時，由於部署美國薩德導彈系統，韓國與中國的緊張關係也維持了超過一年之久。



韓國國際貿易協會胡志明市分部董事 Kim Ill-san 指出，其實韓國企業早就進駐越南建立工廠，但薩德導彈的問題，讓越南作為生產基地和出口市場更具吸引力。



光是在 2017 年，韓國對越南的出口成長將近一半，在過去三年成長了一倍多。據貿易協會表示，越南有望在 2020 年前成為韓國的第二大出口市場。Kim 指出：「韓國主要向越南出售半成品和資本品，但隨著越南經濟迅速成長，未來將有更大的空間銷售消費產品。」



韓國先前對越南的投資主要著重於紡織品等勞動密集型產業，但如今觸角逐漸深入電子製造業、服務業和零售業，而像三星和樂天集團這樣的公司正在引領這種趨勢。



根據韓國貿易投資促進局的數據，韓國現在是越南最大的外國投資者。截至去年前 11 個月，韓國直接投資總額達 74 億美元，創下新高紀錄。韓國在去年亦取代美國，成為越南的第二大貿易夥伴。該貿易機構指出，韓國向越南出口的產品約三分之一是半導體和顯示器，用於電子生產線。



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